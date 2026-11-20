„Egy régi ismerős” – írja beszámolójában a szerb Sportal, amely ugyan a magyar válogatott erősségét nem részletezi, de azt kiemeli, hogy szerintük Írország lett volna a legkedvezőbb ellenfél Szerbia számára.

A Mozzart Sport arról ír, hogy a Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítmény alapján Szerbia nem számít esélyesnek, ugyanakkor igazán esélytelenebbnek sem tekinthető. Ez megegyezik lapunk véleményével is, amely szerint Marco Rossi csapatának mintegy 55 százalék esélye van az A-ligába jutni.

A Nova.rs már korántsem bizakodó, beszámolójukban „pokoli feladatként” jellemzik a szerb válogatott előtt álló mérkőzéseket. „Katasztrofális sorsolás, ennél nehezebb nem is lehetett volna” – áll a vonatkozó cikkük címében. Emellett a lap a szerb szövetségi kapitány, Veljko Paunovics reakcióját is kiemelte, szerintük a szakember rezzenéstelen arca elárulta, nem örül a kapott ellenfélnek. A szerb Telegraf ugyanakkor ezt kissé árnyalja, ők úgy vélik, Paunovics reakciója inkább nyugalmat sugárzott.

A Kurir sem fogta vissza magát, „félelmetes ellenfélnek” nevezte hazánk válogatottját, és feltette a kérdést: „Vajon lehetett volna ennél is nehezebb a sorsolás?!”

„Elemeztük Szerbia négy lehetséges ellenfelét, és Magyarország különösen erős válogatott, amely tudja, hogyan kell játszani ellenünk” – reagált a sorsolásra a Max-Sport, amely kiemelte, Szerbia tétmeccsen még nem tudta legyőzni a magyar nemzeti együttest.