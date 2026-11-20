„Alakulhatott volna talán rosszabbul is számunkra a sorsolás. Nem vitás, Szerbia erős csapat, nem véletlenül szerepelt az A-ligában, de jól ismerjük, az utóbbi időben többször is játszottunk ellene, nem egyszer le is győztük. Persze a múlt nem számít majd, sokkal inkább döntő lesz a játékosok pillanatnyi formája, miként az is, hogy mindenkivel kalkulálhatok-e. Az utóbbi időben rendre két-három alapember hiányzott a csapatunkból, remélem, március végén nem kell hasonló problémával szembesülnünk. Minden tiszteletem a szerbeké, kiváló futballisták alkotják a keretüket, de talán nem bántom meg őket, ha azt mondom, nem érik el a spanyolok, a franciák, a németek vagy éppen a hollandok szintjét. Azt gondolom, mindkét válogatottnak ötven százalék esélye van a sikerre, ahogyan megnyerhetjük ezt a párharcot, ugyanúgy el is veszíthetjük” – nyilatkozta Marco Rossi a szövetség honlapján.

A párharcok két összecsapásának pontos időpontját később jelöli ki az Európai Labdarúgó-szövetség.

NEMZETEK LIGÁJA

AZ A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓI

Bosznia-Hercegovina–Dánia

MAGYARORSZÁG–Szerbia

Írország–Horvátország

Szlovénia–Wales