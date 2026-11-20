A NÉGY ELLENFÉL közül péntek délben a legkedvezőbbet kaptuk. A dánok négyet rúgtak Portugáliában, a horvátok oda-vissza megverték a cseheket, és még a csoportutolsó Wales is legyőzte Norvégiát. Szerbia hat meccsen egyetlen pontot sem szerzett… A novemberi FIFA-világranglistán is a szerbek állnak a négy lehetséges rivális közül a leghátrébb. S ha már két mérkőzés közé kell beilleszteni egy utazást, a magyar szurkoló is szívesebben indul a szomszédba, mint Dániába vagy Walesbe. Jó húzás volt ez!

A szerb nulla mellé azért érdemes odatenni azt is, hogyan jött az össze. Négy vereség egyetlen gólon múlt, a hollandok otthon és idegenben is 2–1-re nyertek. Az utolsó fordulóban, Voloszban a görögök 1–0-ra vezettek, amikor Nikola Milenkovics a kilencvenedik percben a lécre fejelte a labdát, szóval ha néhány centiméterrel pontosabb, most nem írhatnánk nulla pontról. A hat meccs ettől még gyenge őszt jelez, a fejes viszont intsen óvatosságra, ha a márciusi visszavágón egygólos hátrányban szöglethez készülhetnek a szerbek…

Marco Rossi kapitány úgy fogalmazott, ahogy megnyerhetik ezt a párharcot, ugyanúgy el is veszíthetik. S azt sem felejtette el megemlíteni, hogy az utóbbi időben rendre két-három alapembert is pótolnia kellene, úgyhogy nem bánná, ha márciusban ez a rossz „hagyomány” megtörne. Ebből talán több gyakorlati megfontolást hallok ki, mint udvariasságot. A márciusi első mérkőzésen a válogatottnak a Puskás Arénában kell olyan eredményt elérnie, amellyel optimistán lehet útra kelni. Márpedig épp legutóbb, kedden az északírek ellen derült ki újra, milyen nehéz feladat, ha az ellenfélnek a döntetlen is megfelel; tavasszal a szerbek is az ikszre rendezkedhetnek be Budapesten, hogy hazai pályán aztán elég legyen egy jó félidő is.

A párharcban engem az érdekel a legjobban, mit kezdünk azzal a húsz-harminc perccel, amelyben a Puskás népe is érzi, most lehet megfogni a másikat. Ilyenkor a lelátó már a következő támadásnál jár, a pályán azonban még az előzőt kell türelmesen befejezni – egy elkapkodott beadás után húsz másodperccel a saját tizenhatosnál kell menteni. Ha pedig vezet a csapat, ugyanilyen fontos észrevenni, mikor lehet még egyet (rá)rúgni. Két meccsen a második gólért vállalt kockázat éppúgy meghatározhatja a visszavágót, mint az első félidőben elszalasztott helyzet.

Az északírek ellen kedden egy gól hiányzott ahhoz, hogy másnap délben ebéd közben már a franciák, olaszok, németek vagy az angolok elleni meccs legyen a téma az asztalnál. Sebaj, a sorsolásnál így legalább ismét volt miért izgulni, és olvasóink kívánsága is teljesült, akik úgy voltak vele: ide nekünk a szerbeket!

Hát tessék, megkaptuk őket.

Most már arra érdemes figyelni, a márciusi meccsre kinek lesz jegye, mert arra mérget vehetünk, (ismét) telt ház várja a magyar válogatottat. A párharc előtt van mire építeni, és tovább lehet álmodozni a franciákról, spanyolokról, németekről…