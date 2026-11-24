A judoinfo.hu szaklap visszatekintése szerint a TABSZO bolgár-szovjet légitársaság Szófiából Budapest és Prága érintésével Kelet-Berlinbe tartó IL18-as repülőgépe a rossz időjárási körülmények miatt Pozsonyban megszakította útját. A rövid várakozást követően aztán a gép ismét felszállt, majd a szlovák fővárostól nem messze a Kis-Kárpátok egyik erdős domboldalának ütközött. A fedélzeten tartózkodó nyolcvankét ember életét veszítette.

Az áldozatok között ott volt a prágai nemzetközi versenyre tartó magyar cselgáncsválogatott küldöttsége is: Kovács Ákos Antal szövetségi kapitány, valamint Bodor Antal, Faragó Benjámin, Kovács János és Nagy Miklós. Valamennyien fiatal, nagy jövő előtt álló sportemberek voltak. Kovács János az első magyar korosztályos Európa-bajnoki érmesként, Bodor Antal és Faragó Benjámin kétszeres magyar bajnokként, Nagy Miklós pedig egyetemi világbajnoki bronzérmesként tartozott a sportág legjobbjai közé.

A magyar sport számára hatalmas veszteséget jelentett a tragédia, a magyar dzsúdó azonban nem tört meg: még 1966-ban életre hívták a Hungária-kupát, amely a későbbiekben a nemzetközi versenynaptár meghatározó eseményévé vált.