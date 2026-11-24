Szoboszlai Dominik szabadrúgásból az Arsenal, a Bournemouth, a Manchester City és a Tottenham Hotspur után a Manchester United kapuját is bevette a Premier League-ben. Szavazást tartalmazó cikkünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint melyik volt a legszebb az öt gól közül. A legtöbb voksot a Gianluigi Donnarummával szembeni pontrúgás kapta.

Ön szerint melyik Szoboszlai-szabadrúgásgól a legszebb a PL-ben? – A szavazás végeredménye: A Manchester City elleni – 59% (950 szavazat)

Az Arsenal elleni – 37% (592 szavazat)

(592 szavazat) A Manchester United elleni – 2% (32 szavazat)

(32 szavazat) A Tottenham Hotspur elleni – 1% (27 szavazat)

(27 szavazat) A Bournemouth elleni – 1% (12 szavazat)