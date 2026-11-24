Donnarumma csak állt és nézett – olvasóink szerint ez a legszebb Szoboszlai-szabadrúgás a PL-ben
Szoboszlai Dominik szabadrúgásból az Arsenal, a Bournemouth, a Manchester City és a Tottenham Hotspur után a Manchester United kapuját is bevette a Premier League-ben. Szavazást tartalmazó cikkünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint melyik volt a legszebb az öt gól közül. A legtöbb voksot a Gianluigi Donnarummával szembeni pontrúgás kapta.
Ön szerint melyik Szoboszlai-szabadrúgásgól a legszebb a PL-ben? – A szavazás végeredménye:
- A Manchester City elleni – 59% (950 szavazat)
- Az Arsenal elleni – 37% (592 szavazat)
- A Manchester United elleni – 2% (32 szavazat)
- A Tottenham Hotspur elleni – 1% (27 szavazat)
- A Bournemouth elleni – 1% (12 szavazat)
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2026.11.22. 20:53