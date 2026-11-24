Múlt héten még a csapatbajnokságon küzdöttek a honi legjobb versenyzők, hétfőn pedig Budapesten megkezdődött a szokásos alapozásuk, ami a hírek szerint igazi kiképzőtábor.

Valami olyasmi – nevet Lőrincz Viktor kötöttfogású szövetségi kapitány. – A birkózásban minden idénykezdetet egy hosszú téli alapozás előz meg, bontásban ez úgy néz ki, hogy négy hét kőkemény munka után egy regenerációs hét következik, majd újabb négy hét erőltetett menet, ami nem egyszerű feladat a versenyzők számára. Most két hétig Budapesten dolgozunk, de Mátraháza és Sukoró is a felkészülési helyszínek között szerepel. Utóbbit nagyon kedveljük, mert tökéletes körülmények fogadják a versenyzőket, minden, amire szükségünk van a minőségi munkához, egy helyszínen megtalálható.

Hogy friss világbajnoki ezüstérmesünk milyen érzésekkel ugrik fejest a hosszú alapozásban? „Úgy, hogy nem vagyunk normálisak, hogy ezt végigcsináljuk! A következő nyolc-kilenc hét kicsit afféle élet-halál harc lesz számunkra. Az első hét Budapesten a bevezető hét, de az se bevezető igazán. A mátraházai két hét pedig elengedhetetlen az alapállóképesség megszerzéséhez, péntekenként úgy köszönünk el a hegytől, hogy kétszer is felfutunk a sípályán” – mondja Váncza István, az FTC MVM birkózója, aki beszélt a súlycsoport kérdésről is. „A február eleji rangsorversennyel kapcsolatosan majd januárban tudok bővebbet mondani, de az Európa-bajnokságon hetvenkét kilóban szeretnék szőnyegre lépni, mert én vagyok a súlycsoport első kiemeltje, butaság lenne nem itt birkózni.” Fotó: Kovács Péter Váncza Istvánék kétszer is felfutnak a sípályán

Hogy néz ki pontosan a heti programjuk?

Heti kilenc edzésünk van, ami három birkózást, három erőfejlesztést és három futóedzést takar. Általában öt edzés után kapnak egy pihenőt a sportolók, és mivel ezek többnyire mind kétórás vagy még annál is hosszabb edzések, így biztos, hogy lesznek megfáradások és kisebb holtpontok is az előttünk álló pár hétben. De az elmúlt évtizedek tapasztalatai megmutatták, hogy így lehet építkezni, ilyen kemény alapozásra van szükség, hogy a versenyhez, a versenyeken adódó stresszhelyzetekhez szükséges alapállóképességet megszerezzék legjobbjaink.

Fontos esztendő vár Önökre 2027-ben, hiszen február elsején Zágrábban megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, a pontok gyűjtése, majd áprilisban az Európa-bajnokság házigazdája lesz Budapest. A kiemelt év plusz terhet ró a versenyzőkre?

Szerintem pontosan tudják, hogy mi a feladatuk. Aki a felnőtt vagy az U23-as válogatott tagjaként itt van a táborban, úgyis áll hozzá a felkészüléshez. A többség az alapozótábort megelőző háromhetes pihenőt is aktívan töltötte, így nem a nulláról kezdik ezeket a heteket. Azt nem mondom, hogy olykor nincs szükség arra, hogy külön motiváljuk őket, de tisztában vannak vele, hogy szenvedés nélkül nincs eredmény.

Jövőre már mindenki olimpiai súlycsoportokban versenyez majd?

Egy kivétellel igen. Friss világbajnoki ezüstérmesünk, Váncza István februárban reményeink szerint hatvanhét kilogrammban tud majd indulni a zágrábi versenyen, de az Európa-bajnokságon biztosan hetvenkét kilogrammban szerepel majd. Nyilván meglátjuk, hogy megy a fogyás, hogy érzi magát, annak alapján döntünk majd arról, hogy hol láthatjuk őt.

Visszatérve az alapozáshoz, mentálisan mennyire megterhelő ez a versenyzők számára?

Nagyon. Maga a kidolgozott rendszer is húzós, össze lesznek zárva, monoton az edzésmunka, amely nagy stressztűrő készséget igényel, de az összezártság építi a csapatot is, jól összekovácsolja a közösséget, ami szintén elengedhetetlen a minőségi munkához. Hogy a nehézségeken enyhítsünk az alapozótábor ideje alatt is mentor coachok állnak majd sportolóink rendelkezésére.