A magyar fővárosban pénteken zárult tesztesemény kapcsán a FIDE – a honlapján megjelent értékelés szerint – komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a játékosok több esetben is feladták a tervezett játszmákat a torna során.

„Ezek közül néhány feladás, beleértve Magnus Carlsen nagymester esetét is, olyan mérkőzéseken történt, amelyek kimenetele már matematikailag eldőlt – áll a FIDE elnöke, Timur Turlov és alelnöke, Viswanathan Anand által jegyzett írásban. – Bár ezek a cselekmények megsértették a torna szabályzatát, amely előírja az összes tervezett játszma lejátszását, nem befolyásolták az adott meccsek eredményeit. Magnus Carlsen nagymester azonban a Vlagyiszlav Artyemjev nagymester elleni páros mérkőzésén – két nap alatt – három tervezett partit is játék nélkül feladott, miközben az érintett összecsapások kimenetele még nem dőlt el. Az ilyen ismétlődő helytelen viselkedés aláássa a fair play és a verseny tisztaságának elveit, és példa nélküli a professzionális sakk legmagasabb szintjén. Ezek az elveszített játszmák rendkívül jelentősek voltak, komolyan befolyásolva a ranglista élén állókat. A FIDE elfogadhatatlannak és a hivatalos versenyeken résztvevőktől elvárt professzionális magatartási normákkal ellentétesnek tartja az ilyen viselkedést.”

Az összegzés szerint a budapesti rendezvény során a bíráskodás sem felelt meg az alapvető normáknak, s a világszövetség a kérdést alapos vizsgálat és értékelés céljából a FIDE etikai és fegyelmi bizottsága elé terjeszti.

A Magyar Sakkszövetség a honlapján ugyancsak foglalkozott a budapesti tornával, megállapítva, hogy a szabályok felülvizsgálatára is szükség lehet.

A budapesti pilotverseny nemcsak az új versenyformátum tesztelésére szolgált, hanem a szabályzat hiányosságaira is rávilágított. Több játékos is úgy döntött, hogy nem ül asztalhoz a már eldőlt párharcok hátralévő partijain, ami komoly vitát indított el a sportág szereplői között.

A szövetségi állásfoglalás azzal folytatódik, hogy a legnagyobb visszhangot Magnus Carlsen távolmaradása váltotta ki, aki több alkalommal is feladott olyan mérkőzéseket, amelyeknek az eredménye számára már kedvezően alakult.

„A példáját később Rapport Richárd és Abhimanyu Mishra is követte. Az esetek megmutatták, hogy a szabályzat nem kezelte egyértelműen a le nem játszott partik következményeit, és nem ösztönözte kellően a játékosokat a teljes versenyprogram végigjátszására. A szervezők elismerték, hogy a történtek fontos tanulságokkal szolgáltak, és a játékosok, valamint más érintettek visszajelzéseit is figyelembe veszik a szabályok felülvizsgálatakor” – olvasható a honlap anyagában, amely kitér rá: a FIDE szintén jelezte, hogy „a játékok feladására vonatkozó szabályokat a Total Chess szervezőivel együtt tovább kell pontosítani annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló helyzetek”.

Almási Zoltán nagymester is véleményezte a budapesti rendezvényt, erőteljes kritikát megfogalmazva Facebook-oldalán, többek között a gyorsított klasszikus sakkot illetően.

„Egy biztos, hogy az úgynevezett fast classic műfajnak (45 és 60 perces) nem szabad standard Élő-pontra mennie! Ezt minden kétséget kizáróan bizonyította ez a verseny! Rengeteg hibával játszottak, pedig ők a világ legjobbjai jelenleg! Ahogy csökken a gondolkodási idő, úgy csökken a partik minősége!” – írta.

Almási szerint a FIDE-nek „sürgősen el kell gondolkodnia, sőt újragondolnia, mennyire jó ötlet, hogy ezt az új formátumot Élő-pontra játsszák és még normát is lehet csinálni! Személy szerint azt mondom, ez egy teljesen elhibázott és hirtelen meghozott döntés! Eddig is már csökkentették folyamatosan az időkontrollt, de hogy a 90 percet még a felére veszik le, az egyenlő a sakk hanyatlásával! El kell dönteni, hogy mi a fontosabb, a show vagy a minőség.”

A nagymester a sorait azzal zárja, hogy „egyébként kitűnő körülmények között versenyezhettek a játékosok, viszont borzasztó feszített és megterhelő volt a tempó! Nyilván ez egy tesztverseny volt, de nem lehet ebben a formában ezt alkalmazni! Napi hét parti az tényleg rabszolgamunka”.