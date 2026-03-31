Eseménydús mérkőzésen csak a gól hiányzott, a magyar válogatott döntetlent játszott a görögökkel

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 0–0

Budapest, Puskás Aréna, 58 000 néző. Vezette: Florian Badstübner (Lasse Koslowski, Sven Waschitzki) – németek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális (Szűcs T., 67.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Tóth A. (Bárány, a szünetben; Schön, 77.), Szoboszlai – Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GÖRÖGORSZÁG: Colakisz (Cifcisz, 78.) – Vajannidisz, Recosz (Muzakitisz, 78.), Kulierakisz, Cimikasz – Kurbelisz, Triandisz – Maszurasz (Rota, 78.), Bakaszetasz (Tetteh, 67.), Colisz – Pavlidisz. Szövetségi kapitány: Ivan Jovanovics

A lelkesedés nem szűnik: a vb-selejtezős kudarc közeli emléke, a mérkőzés viszonylagos tétnélkülisége és a március utolsó napján „illendőhöz” képest jóval hűvösebb, esős idő sem tántoríthatja el immár a magyar futballszurkolókat attól, hogy ismét megtöltsék a Puskás Arénát. A Görögország elleni felkészülési mérkőzés is lázba hozta a drukkereket, akik tudják, hogy akármilyen rangú meccset rendezzenek is, akármelyik csapat is az ellenfél, akármilyenek a külső körülmények, a 2019-ben átadott új stadionban, ha nem is mindig csoda vár rájuk, de maradandó élmény mindenképpen. Mert minden meccsen ott van a tömött lelátó fantasztikus látványa, ott vannak a lobogó nemzeti színű zászlók, van közösen énekelt Nélküled, van magyar himnusz a katonazenekarral, van Szoboszlai Dominik, van Kerkez Milos, van Willi Orbán, van Marco Rossi. Nem is csoda, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség a mérkőzésre kiadott hivatalos műsorfüzetében a kapus, Tóth Balázs úgy fogalmazott: „Hazai pályán, telt ház előtt egyébként sem lehet egy mérkőzést barátságosnak tekinteni. Bárki az ellenfél, nekem egy telt házas meccs BL-döntővel is felér.”

Ami azt illeti, BL-döntő is lesz hamarosan ebben a stadionban, május 30-án. Addig viszont még itt volt a görögök elleni válogatott mérkőzés, amelyre már nem volt érvényes az UEFA büntetése, így a kapu mögötti szektorok is megtelhettek szurkolókkal – még ha egy-két üresen maradó széket ki is lehetett szúrni.

Tóth Balázs állt ezúttal is a kapuban, egyébként egy változást eszközölt a kezdőcsapatban Marco Rossi szövetségi kapitány, Lukács Dániel helyett a szombati, szlovénok elleni meccsen jól beszálló Redzic Damir került be az együttesbe. Sallai Roland lett a legelöl játszó támadó, mögötte helyezkedett Redzic Damir és Szoboszlai Dominik, bár a csapatkapitány sokszor teljesen fellépett a középső támadó mellé. A vendégeknél viszont a keretben sem volt az a Konsztandinosz Karecasz, akit az ellenfél legveszélyesebb játékosaként nevezett meg vasárnapi sajtótájékoztatóján Marco Rossi – a belga Genk légiósa vélhetően sérülést szenvedett.

A 99 éve született Puskás Ferencre emlékezve Minden idők legnagyobb magyar labdarúgója, a Puskás Aréna névadója, Puskás Ferenc 1927. április 1-jén született, vagyis a magyar–görög mérkőzés másnapján lett volna 99 esztendős. A görög vendégszurkolók is jó érzésekkel gondolhatnak rá, az Aranycsapat kapitánya ugyanis nem csupán Magyarországon, Görögországban is legenda. Edzőként 1970-ben vette át a Panathinaikosz irányítását, és első idényének végén a Bajnokcsapatok Európa Kupája döntőjébe vezette a zöld-fehér athéni együttest, amely mindmáig egyetlen görög csapatként jutott el ebbe a magasságba. A londoni Wembley-ben rendezett döntőben a Johan Cruyff-féle klasszikus Ajax már túl nagy falatnak bizonyult (0–2), de Puskás négy évig volt a Pana mestere, ez idő alatt nyert bajnoki címet, bajnoki ezüst- és két bronzérmet, görög Szuperkupát, bejutott a Görög Kupa döntőjébe is. Mivel az Ajax visszalépett, a Panathinaikosz játszott az 1971-es Interkontinentális Kupáért is az uruguayi Nacional ellen (1–1, 1–2). 1978–1979-ben pedig az athéni AEK-et, Varga Barnabás jelenlegi csapatát is irányította, amelyet szintén bajnoki címig (bár a csapat nem Puskással fejezte be a bajnokságot) és országos kupadöntőbe vezetett. 1989 és 1991 között pedig Ausztráliában, az ottani görögök egyik csapatának, a South Melbourne Hellasnak a trénere volt (bajnoki cím, Ausztrál Kupa-győzelem), onnan költözött aztán haza Magyarországra.

Nagyon megnyomták a magyar játékosok az első öt percet, keményen letámadtak, és Redzic Damir remekül visszatett labdájából Sallai Roland kis híján gólt szerzett. Igaz, Konsztandinosz Colakisz lövése után a 10. perc végén Tóth Balázsnak is nagyot kellett védenie. A magyar kapitány által szintén kiemelt Anasztasziosz Bakaszetasz bal oldali szöglete után Konsztandinosz Kulierakisz fejelte el a labdát, majd a hosszú oldalon Dimitriosz Kurbelisz lőtt kapásból nyolc méterről, de félmagasan középre ment a labda.