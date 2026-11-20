NL-osztályozó: olvasóink többsége szerint szoros csatában feljut a magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatottnak Szerbiát kell felülmúlnia ahhoz, hogy feljusson a Nemzetek Ligája A-divíziójába. Olvasóinkat arra kértük, szavazzák meg, mit várnak az osztályozós párharctól.
A szavazás végeredménye:
- Sima feljutás lesz – 7% (338 szavazat)
- Szoros párharc végén meglesz a feljutás – 60% (2853 szavazat)
- Nagy csatában alulmaradunk – 23% (1072 szavazat)
- Esélyünk sem lesz – 10% (458 szavazat)
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