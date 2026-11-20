A magyar labdarúgó-válogatottnak Szerbiát kell felülmúlnia ahhoz, hogy feljusson a Nemzetek Ligája A-divíziójába. Olvasóinkat arra kértük, szavazzák meg, mit várnak az osztályozós párharctól.

A szavazás végeredménye: Sima feljutás lesz – 7% (338 szavazat)

(338 szavazat) Szoros párharc végén meglesz a feljutás – 60% (2853 szavazat)

(2853 szavazat) Nagy csatában alulmaradunk – 23% (1072 szavazat)

(1072 szavazat) Esélyünk sem lesz – 10% (458 szavazat)