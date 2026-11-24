A tíz csapatból héttel tárgyaltak, és végül a PREMA Racingre esett a választás, amely az utóbbi hét évben öt csapatbajnoki címet szerzett az F3-ban, és korábban olyan versenyzők pallérozódtak az alakulatnál, mint Charles Leclerc, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Oliver Bearman vagy hogy mást ne említsünk, az idei F1-es világbajnok Kimi Antonelli.

De ahogy Őry Tamás, a versenyzőt felépítő MOTAM Kft. ügyvezetője elmondta, nem ez volt a fő szempont, hanem az, hogy csapat akarjon együtt dolgozni Molnár Martinnal, és ő is otthon érezze magát náluk. Mert csak így lehet sikeres az együttműködés a négy kontinenst és tíz versenyhétvégét felölelő sorozatban.

„Nagyon örülök a lehetőségnek, és nagyon várom a közös munkát, mert a teszten remek volt a hangulat – nyilatkozta Molnár Martin. – Néhány éve még csak álmodoztunk arról, hogy egyszer eljutunk erre a szintre, most pedig itt vagyunk, és ez nagyon sokat jelent. Fontos, hogy a családom végig ott állt mögöttem az úton, nélkülük ma nem állhatnék itt, nagyon köszönöm nekik azt a sok áldozatot, amit hoztak. És köszönöm a támogatóimnak is, mert az autósportban nélkülük egy lépést sem lehetne tenni, nemhogy idáig eljutni.”

Molnár Martin számára az idei szezon véget ért, ám ez nem jelenti azt, hogy a munka egyetlen pillanatra is leállhat, hiszen a Formula–3 elképesztő kihívást jelent mind fizikailag, mind pedig mentálisan. Ezért Molnár, ha lehet még keményebben edz, sportpszichológussal, mentáltrénerrel készül, odafigyel az étkezésre, és most hozza be az iskolában azt a lemaradást, amit az idei versenyszezon eredményezett.

„A GP3-at nem végetlenül tettük be felkészítő sorozatként Martin pályafutásába, tudom, miről beszélek, mert annak idején, amikor F4-ből átültem az F3-ba, úgy éreztem, hogy a belső szerveimnek is izomlázuk van, levegőt is nehezen bírtam venni – nyilatkozta Kiss Pál Tamás, a Martint menedzselő MOTAM sportszakmai vezetője. – A mostani F3-as autók a 2012-es GP2-es tempót tudják például Barcelonában, vagyis majdnem öt másodperccel gyorsabbak, mint tizennégy évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy Martint az F1-es belépő kategória szintjére kellett felkészíteni – ez különleges feladat, ugyanakkor különleges lehetőség is, ami keveseknek adatik meg.”

Arról, hogy miként választották ki a csapatot, Őry Tamás, a MOTAM Kft. ügyvezetője beszélt, aki azt is elárulta, a Formula–1 jogtulajdonosa, a Liberty érkezésével egyre nehezebb az utánpótlás-szériák közelébe kerülni. Hatalmas az érdeklődés, ezért a csapatok az utolsó pillanatig feszítik a húrt, játszanak a jelentkezők idegeivel.

„Tíz csapat van a Formula–3-ban, mi héttel tárgyaltunk, és úgy gondolom, végül a lehető legjobb szerződést sikerült megkötnünk – nyilatkozta Őry Tamás. – Az egyik legsikeresebb istállót választottuk, amelynek évtizedekre visszatekintő múltja van a gyorsasági autósportban, az egyetlent, amely az összes utánpótlás-szériában bajnokságot nyert. A PREMA-nál minden építőkocka megvan ahhoz, hogy felépítsen egy sikeres versenyzőt, és nem utolsó sorban jó a kémia a versenyző és a csapat között.”

Az autósportban azonban nem létezhet siker megfelelő háttér, megfelelő támogatás nélkül, Molnár Martinnál szerencsére ez is adott – mögötte áll a 4iG Csoport (annyira, hogy az őt menedzselő MOTAM-ot is megvásárolta), és támogatja őt a One Magyarország, amelyet olyan sportolók és csapatok fémjeleznek a sport világában, mint a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, vagy éppen a Veszprém kézilabdacsapata.

„Egy vállalat életében fontos, hogy támogassuk azokat a sportolókat, akikben megvan a potenciál, hogy kiemelkedőt alkossanak – mondta Fekete Péter, a 4iG Nyrt. nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke. – Ezt láttuk meg Martinban a szakmai felkészültsége, a munkabírása és az elszántsága mellett, és persze amellett, hogy nagyon szerethető sportoló.”

A brit F3-as szezonban az idén a magyar közönség a Hungaroringen is szurkolhatott Molnár Martinnak, és a versenyző számára ugyanúgy ez volt a szezon egyik csúcspontja, mint Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója számára.

„Egy hosszú távú partnerségben fontos, hogy kitűzzünk célokat, és azokat együtt érjük el. Néhány évvel ezelőtt kitűztünk magunk elé egy célt, és az oda vezető úton Molnár Martin nagy lépést tett előre – nyilatkozta Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója. – Az F3 már nemcsak ígéret, hanem nagy lehetőség, ezért a One meghosszabbította a támogatását. Vitathatatlan, hogy az F1 közös álmunk, de amikor támogatást nyújtunk, akkor mi elsősorban értéket szeretnénk teremteni, mint ahogy értéket teremt Szilágyi Áron, vagy a Veszprém kézilabdacsapata. Ezek a példák kiválóan bizonyítják, hogy elszántsággal, akarattal nagy sikereket lehet elérni.”