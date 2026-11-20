A Nemzeti Sport

szombati számából ajánljuk:

Ahogyan az olvasók remélték: Szerbia lesz az NL-pótselejtezőben az ellenfelünk. Nem a dánok, nem a horvátok, nem is a walesiek, hanem a szerbek, akik Marco Rossi szerint csak rosszabb lehetne, ugyanakkor a leendő rivális katasztrófának tartja a sorsolást, mondván, olyan erős a magyar válogatott… De elmondja véleményét a Vojvodinában futballozó Szűcs Kornél, Csank János vagy éppen Zoran Kuntics is, Nikolics Nemanja és Miljan Krpics pedig véleménypárbajt vívott az esélyekről. Minden a nyoni NL-sorsolásról két oldalon.

Másodszor megy az ETO ellen Borbély Balázs Ferencvárosa. A címvédő ellen Győrben sikerült nyerni, most a Groupama Arénában játsszák a forduló rangadóját. Beharangozó két oldalon.

Berecz Zsombor szerint mindenki ránk vadászik. Kezdődik ugyanis az SSSL Gold Cup, a vitorlázók csapat-világbajnoksága, amelynek címvédője a magyar válogatott. Az olimpiai ezüstérmes csapatkapitánnyal Vincze Szabolcs beszélgetett alázatról, ellenfelekről és arról, hogy a riói öbölben a tudás 80-90%-a is elég lehet egy újabb szép eredményhez.

Douchev-Janics Natasa családostul hazatért. Mármint hosszú évek után ismét Magyarországra, ahol mindenekelőtt lánya, Milana kajakkarrierjét igyekszik egyengetni, és ehhez a családon kívülről keresett edzőt – Lipiczky Ágnes nagyinterjúja.

És ha szombat, akkor Képes Sport +12 oldalon. Benne: Guzi Blanka világbajnok öttusázó és lova, Ispán; 70 éves a melbourne-i olimpia; az NHL „legkedvesebb” játékosa, Anze Kopitar; Rothermel Ádám-megemlékezés; Pisont István a BLSZ III-ban.

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