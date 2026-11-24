A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett összeállítású négyes nem tudta megszorítani a verseny egyetlen veretlen együttesét, amely előnyét fokozatosan növelve könnyedén győzött az ötödik fordulóban.

A nyolcas csoportban továbbra is harmadik helyen álló magyarok a szombati nyitónapon az angolokat győzték le, vasárnap pedig előbb Hongkong, majd este a Fülöp-szigetek felett diadalmaskodtak. Ezt követően hétfőn alulmaradtak a csehekkel szemben. A magyar négyes kedden még Litvániával, szerdán pedig a nyeretlen Új-Zélanddal csap össze.

A tornán hat hely talál gazdára a márciusi vb-re. A két nyolccsapatos csoportból az első kettő elődöntőbe jut, ezek az együttesek egyből biztosítják helyüket a vb-n. A két harmadik egymással játszik, a győztes szintén részvételi jogot szerez, a vesztes pedig a két negyedik összecsapásának győztesével mérkőzik meg az utolsó vb-helyért.