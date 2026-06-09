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Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Kazahsztán 3–1

Fordított a magyar válogatott, Schäfer bombagólja is kellett a kazahok legyőzéséhez Debrecenben

2026.06.09. 21:00
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Schäfer Andrást ölelgetik a társak a hatalmas gólja után (Fotó: Czinege Melinda)
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A magyar labdarúgó-válogatott idei negyedik mérkőzésén a kazahokat fogadta a debreceni Nagyerdei Stadionban. A mieink a szünetben még hátrányban voltak, ám Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Schäfer András lőtt bombagólt, a 3–1-es végeredményt pedig a debütáló Tóth Rajmund állította be a hajrában.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov
Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
Kiállítva: Szamorodov (63.)

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