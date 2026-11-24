HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Bár a Kansas City és a Denver is nyert vasárnap, és mindkét csapat 8–2-es mutatóval áll, a Broncos a közös ellenfelek ellen aratott több győzelemmel megelőzte a Chiefst, így jelen állás szerint a coloradóiak kezdhetnék hazai pályán a playoffot. A Cincinnati nem tudta kihasználni a Jacksonville botlását, így a Jaguars maradt a főcsoport harmadik helyén. Az NFC-ben a Carolina a győzelmével és csoportriválisai vereségével megerősítette déli elsőségét és negyedik helyét a konferenciában.

AFC

Erőnyerő: Buffalo Bills (9–1)

Wild card kör: Denver Broncos (8–2)–Pittsburgh Steelers (6–4), Jacksonville Jaguars (7–3)–Cleveland Browns (6–4), Cincinnati Bengals (7–3)–Kansas City Chiefs (8–2)

Az üldözők: New England Patriots (5–5), Houston Texans (4–6), Las Vegas Raiders (4–7), Baltimore Ravens (4–7)

NFC Erőnyerő: San Francisco 49ers (9–1)

Wild card kör: Detroit Lions (8–2)–Green Bay Packers (6–4), New York Giants (6–3–1)–Chicago Bears (8–2), Carolina Panthers (5–5)–Minnesota Vikings (7–3)

Az üldözők: Seattle Seahawks (6–4), Los Angeles Rams (6–4), Dallas Cowboys (5–6), Washington Commanders (4–5–1)

A HÉT DOMINANCIÁJA. A liga legjobb védelme sem tudta megállítani a San Franciscót Mexikóvárosban. A 49ers valósággal elsöpörte, 35–10-re győzte le a Minnesotát, amely eddig egyik riváliásnak sem engedett 23-nél több pontot. A 26 éves Brock Purdy elképesztő formában játszik, nagyrészt annak köszönhetően, hogy 30 feletti játszótársai egészségesnek tűnnek. Ha Kyle Shanahan vezetőedző egyszerre tervezhet Christian McCaffreyvel, George Kittle-lel, Mike Evansszel, Deebo Samuellel, Keenan Allennel és Kyle Juszczykkal, a riválisoknak nincs esélyük. A Niners jelenleg az NFL legerősebb csapata, 9–1-es mérleggel áll, és az ausztráliai után a mexikói túrát is győzelemmel zárta.

A HÉT SOROZATA. Ami az NFC-ben a San Francisco, az az AFC-ben a Buffalo Bills. Josh Allenék ugyanúgy 9–1-es mérleggel állnak, a Bills 1991 óta nem kezdett ilyen jól alapszakaszt. A klub történetében először fordul elő, hogy sorozatban 15 negyedben nem engedett touchdownt az ellenfeleknek, ez zsinórban 43 kivédekezett támadást jelent. A Buffalo október 18. óta nem került hátrányba, Allen pedig a Miami ellen zsinórban a 18. meccsén dobott legalább egy touchdownpasszt, ami a jelenlegi leghosszabb aktív sorozat irányítótól egy adott csapat ellen.

A HÉT VÉDELME. A Chicago Bears öt meccset nyert meg zsinórban úgy, hogy az ellenfelei nem vezettek ellene, ami 1959 óta nem fordult elő. A védelme az egyetlen, amely mindegyik idei meccsén legalább kétszer szerelte a passzolni készülő irányítót. Ehhez nagyban hozzájárult Jeffery Simmons is, az év közben a Tennessee-től megszerzett védő a New Orleans ellen három sacket jegyzett – eddig úgy tűnik, ez a csere vált be a leginkább az idény rajtja óta megkötött üzletek közül.

A HÉT TÁMADÓEGYSÉGE. A Dallas Cowboys a Tennessee ellen kilenc támadást vezetett, ebből az első hatot touchdownnal zárta, majd egy mezőnygól után újabb TD-t szerzett. A kilencedik akciónál lejárt az idő, így abból nem született pont. A mészárlásból Dak Prescott négy passzolt és egy futott touchdownnal, Javonte Williams egy-egy futott és elkapott, CeeDee Lamb, George Pickens és Brevyn Spann-Ford egy-egy elkapott, míg KaVontae Turpin egy elkapott TD-vel vette ki a részét. A Cowboys így tartja a lépést a New York Giantsszel, amely meglepő győzelmet aratott a Jacksonville ellen. A Titans idén másodszor jutott 30 pontig, egyik meccset sem tudta megnyerni.

A HÉT FUTÓJA. A Denver Broncosban legutóbb 2002-ben szerzett egy meccsen három futott touchdownt újonc játékos. Amikor ezt Cilnton Portis művelte, Jonah Coleman még meg sem született, a Broncos mostani ellenfelét pedig Los Angeles Raidersnek hívták. Coleman a háromból két TD-jét azután szerezte, hogy a Las Vegas 0–17-ről kiegyenlített.

A HÉT VÁNDORA. Jacoby Brissett elcserélése és Carson Beck gyenge bemutatkozása után az Arizona Cardinals Josh Johnsonhoz fordult. A Tampa Bay által a 2008-as draft ötödik körében kihúzott irányítónak ez a 15. NFL-csapata, és a nyolcadik, amelyben pályára is lépett. Johnson a Kansas City ellen megdobta karrierje 15. TD-passzát.

A HÉT STATISZTIKÁJA. A Los Angeles Chargers–New York Jets összecsapás már a drafthelyekről is szólt, mindkét csapat a top4-re pályázik. Végül a Jets nyert 27–24-re, 1–9-es mérlegbe taszítva vendéglátóját, amely jó eséllyel szállhat harcba tavasszal Jeremiah Smith elkapóért. A mérkőzésen a New York Jets közel járt ahhoz, hogy alapítása óta először mindegyik támadása végén pontot szerezzen, de az utolsónál véget ért a mérkőzés. De így is rekorder lett a mérkőzés, 1975 óta először fordult elő, hogy ilyen kevés, összesen 12 támadást vezessen a két csapat együttvéve.

A HÉT EMLÉKEZÉSE. Az NFL közössége Tom Jacksont, a Denver Broncos 1970-es és 1980-as évekbeli linebackerét gyászolja, aki vasárnapra virradóra 75 évesen hunyt el, csak Jason Elam és John Elway játszott nála több meccset a Broncosban. A Raiders legyőzése után Sean Payton vezetőedző a meccslabdát szimbolikusan Jackson családjának ajánlotta. Visszavonulása után az ESPN szakértője lett, amikor Magyarországon egyes kábelszolgáltatók kínálatába bekerült az ESPN, itthon is láthattuk őt az NFL-es felvezető- és elemzőműsorokban – az akkori stáb tagjai közül néhány héten belül hunyt el Mike Ditka és Jackson.

A HÉT VÁRAKOZÁSA. A 12. fordulóban egyetlen szabadnapos csapat sem lesz az NFL-ben, jön ugyanis a hálaadás hete, amely a szokásos három csütörtöki mérkőzésen (benne Buffalo–Kansas City szuperrangadón) felül tartogat egy magyar idő szerint csütörtök hajnali Los Angeles Rams–Green Bay Packers rangadót és egy péntek esti Pittsburgh Steelers–Denver Broncos összecsapást is, mielőtt vasárnap jön a szokásos nagyüzem, közte a San Francisco és a címvédő Seattle összecsapásával – a Seahawks a Super Bowl óta először tér vissza a számára szép emlékű kaliforniai stadionba.

NFL

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

Péntek

Houston Texans–Indianapolis Colts 26–3

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Miami Dolphins 26–9

Carolina Panthers–Baltimore Ravens 35–33

Chicago Bears–New Orleans Saints 21–13

Dallas Cowboys–Tennessee Titans 51–30

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 31–21

Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals 34–7

Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers 19–16

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–New York Jets 24–27

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 38–24

New York Giants–Jacksonville Jaguars 23–18

San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros 35–10

Kedd

Washington Commanders–Cincinnati Bengals 22–20

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots, Seattle Seahawks

A 12. FORDULÓ MŰSORA

Csütörtök

2.00: Los Angeles Rams–Green Bay Packers (Netflix)

19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.30: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

AFC Kelet Gy-V-D 1. Buffalo Bills 9 – 1 – 0 2. New England Patriots 5 – 5 – 0 3. New York Jets 3 – 8 – 0 4. Miami Dolphins 1 – 9 – 0 AFC Észak Gy-V-D 1. Cincinnati Bengals 7 – 3 – 0 2. Cleveland Browns 6 – 4 – 0 3. Pittsburgh Steelers 6 – 4 – 0 4. Baltimore Ravens 4 – 7 – 0 AFC Dél Gy-V-D 1. Jacksonville Jaguars 7 – 3 – 0 2. Houston Texans 4 – 6 – 0 3. Indianapolis Colts 3 – 8 – 0 4. Tennessee Titans 1 – 9 – 0 AFC Nyugat Gy-V-D 1. Denver Broncos 8 – 2 – 0 2. Kansas City Chiefs 8 – 2 – 0 3. Las Vegas Raiders 4 – 7 – 0 4. Los Angeles Chargers 1 – 9 – 0 NFC Kelet Gy-V-D 1. New York Giants 6 – 3 – 1 2. Dallas Cowboys 5 – 6 – 0 3. Washington Commanders 4 – 5 – 1 4. Philadelphia Eagles 3 – 7 – 0 NFC Észak Gy-V-D 1. Detroit Lions 8 – 2 – 0 2. Chicago Bears 8 – 2 – 0 3. Minnesota Vikings 7 – 3 – 0 4. Green Bay Packers 6 – 4 – 0 NFC Dél Gy-V-D 1. Carolina Panthers 5 – 5 – 0 2. Tampa Bay Buccaneers 3 – 7 – 0 3. Atlanta Falcons 3 – 7 – 0 4. New Orleans Saints 3 – 7 – 0 NFC Nyugat Gy-V-D 1. San Francisco 49ers 9 – 1 – 0 2. Seattle Seahawks 6 – 4 – 0 3. Los Angeles Rams 6 – 4 – 0 4. Arizona Cardinals 3 – 8 – 0 A CSOPORTOK ÁLLÁSA