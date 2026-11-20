NEM KÍVÁNSÁGMŰSOR, de ha a szerb válogatott szakmai stábjának tagjaitól megkérdezték volna, mely válogatottat szeretnék elkerülni a bennmaradásért folytatott párharcban, minden bizonnyal egybehangzóan azt felelték volna: Magyarországot. Kívánságuk nem teljesült, de a magyar válogatott sem bonthat pezsgőt örömében az ellenfél miatt, ugyanis a megtépázott tekintélyét helyreállítani igyekvő, sorozatban nyolc vereséget elszenvedő szerb válogatottal kell megküzdenie a Nemzetek Ligája élvonalába való visszajutásért.

Pedig nagy volt az öröm a szerb labdarúgást kedvelők háza táján, amikor tavaly október 30-án bejelentették Veljko Paunovics kinevezését. Az országban elsősorban úgy tekintenek rá, mint arra a sikeredzőre, aki 2015-ben az U20-as világbajnokságon aranyéremig vezette a szerb korosztályos nemzeti együttest, ráadásul 2025 júniusában 24 év után visszajuttatta a Real Oviedót a spanyol élvonalba (az, hogy október 9-én menesztették, már kevésbé érdekelte a szerb futball fanatikusait). Az edző november 6-án átvette a szövetségi kapitányi feladatokat, és gyorsan átesett a tűzkeresztségen: az Anglia elleni tisztes, 2–0-s vereség, majd a Lettország elleni 2–1-es győzelem elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 2025 decemberében aláírja 2030-ig szóló szerződését. Kinevezésével több olyan labdarúgó előtt is újra megnyílt a válogatott kapuja, aki elődjével, Dragan Sztojkoviccsal nem ápolt jó viszonyt. Idén márciusban a Milinkovics-Szavics testvérek, Szergej és Vanja, októberben pedig – több mint két év kihagyás után – a korábbi csapatkapitány, Dusan Tadics is visszatért a válogatottba.

A kapitány azonban nem találta meg azt az ütőképes csapatot, amellyel eredményesen szerepelhetett volna a világbajnokságra készülő együttesek ellen, majd a Nemzetek Ligájában. Márciustól november közepéig tíz mérkőzésen mindössze egy győzelmet aratott a szerb válogatott (Szaúd-Arábia ellen 2–1-re nyert), és kilencszer szenvedett vereséget (időrendi sorrendben): Spanyolország–Szerbia 3–0, Zöld-foki-szigetek–Szerbia 3–0, Mexikó–Szerbia 5–1, Szerbia–Görögország 1–2, Szerbia–Hollandia 1–2, Németország–Szerbia 2–0, Hollandia–Szerbia 2–1, Szerbia–Németország 1–3, Görögország–Szerbia 1–0

Miután a gárda a legutóbbi tíz mérkőzéséből kilencet elveszített, mindössze hét gólt szerzett, miközben huszonnégyet kapott, jogos a kérdés: hogyan sikerült Veljko Paunovicsnak megőriznie a szövetségi kapitányi posztot? Nos, a válasz nem is annyira bonyolult. Sikerült rendeznie a válogatotton belüli viszonyokat, s a kudarcsorozat ellenére egyelőre úgy tűnik, a szövetség vezetősége is elfogadta, hogy az ütőképes csapat kialakításához több időre van szüksége a kapitánynak. Van azonban még egy oka annak, hogy nem inog a kispad. A Szerb Labdarúgó-szövetség (FSS) ugyanis súlyos vezetési válságba került: október végén lejárt Dragan Dzsajics elnöki mandátuma, hivatalos jelölt pedig egyelőre nincs a tisztségre. Hogy mekkora a fejetlenség a szövetségen belül, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt hónapokban négy alkalommal is elmaradt a tisztújító közgyűlés. A kialakult helyzet miatt már a FIFA-nak és az UEFA-nak is közbe kellett avatkoznia, így a szerb labdarúgás vezető testületeinek megújítása nemzetközi felügyelet mellett zajlik majd. Ennek első lépése az alapszabály módosítása, január végéig pedig a választást is ki kell írni. S ha ez még nem lenne elég, a sikertelen tisztújítási kísérletek közepette Szerbiában egy nagyobb volumenű váltás is bekövetkezett: a tizennégy éven át hatalmon lévő Szerb Haladó Párt helyett hamarosan az Egyetemista lista alakíthat kormányt. Mindez könnyen azt is jelentheti, hogy a Szerb Haladó Párthoz több szálon is kötődő szövetségi tisztségviselők napjai meg vannak számlálva.

Jelen állás szerint a magyar válogatottra márciusban olyan szerb együttes vár, amely nemcsak a szurkolóknak, hanem – amennyiben addig lezárul a tisztújítás – minden bizonnyal a szövetség új vezetőinek is bizonyítani szeretne. A szerbek igyekeznek majd feledtetni a nyolcmérkőzéses vereségsorozatot, s erre kiváló lehetőséget kínál a magyarok elleni párharc.