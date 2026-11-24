A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray stadionjának közelében észlelt feltételezett nőstény oroszlán miatt drónokkal, hőkamerákkal és mozgásérzékelős kamerákkal is nagy erőkkel kutattak az elmúlt órákban, és az eset a futballvilágba is begyűrűzött: a Galatasaray védője, Abdülkerim Bardakci ugyanis a közelben lakik, és korábban arról osztott meg egy felvételt, hogy egy oroszlánt simogat. Az esetet később a közösségi médiában összefüggésbe hozták a történtekkel, mire a játékos humorosan reagált: „Szeretnék mondani valamit, mert most az egész ország felbolydult. Van otthon egy oroszlánom, ő a fiam. Ennyit mondhatok” – viccelődött Bardakci a GSTV szerint, csapattársa, Eren Elmali pedig hozzátette: „Az oroszlán fia is oroszlán.”

A hőkamerás felvétel (Fotó: Daily Mail)

Továbbá azért is különös pikantériát adott az összecsapásnak az állat észlelése, mert mindkét klub szorosan kötődik az oroszlán szimbólumához: a Galatasarayt széles körben csak „oroszlánoknak” becézik, míg az Aston Villát szintén sokan nevezik így, és esetében a címerben is hangsúlyos szerepet kap a csúcsragadozó.

Az isztambuli kormányzóság viszont nemrég közölte, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgáló szakértők megállapították: az észlelt állat nem oroszlán volt, és más nagymacskaféléhez sincs semmi köze, vagyis nincs bizonyíték arra, hogy oroszlán kóborolt volna a városrészben.

Zajlik a kutatás... (Fotó: Daily Mail)

A Galatasaray–Aston Villa mérkőzést ma (kedden) 18.45-től rendezik a Rams Parkban. Utcán kóborló oroszlán nélkül...

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)