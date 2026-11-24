Öt magyar csapat is pályára lép kedden és szerdán a nemzetközi kupákban. A férfiaknál a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik, utolsó fordulójában a Fino Kaposvár már le is játszotta első mérkőzését, azonban a horvát Mladost Zagreb Kaposváron tudott nyerni 3:0-ra, ami nem sok jót ígér a zágrábi visszavágóra, de amint azt a Fino szlovén vezetőedzője, Zoran Kedacic is mondta, „a továbbjutáshoz a Mladostnak még egy meccset meg kell nyernie, mi pedig nem fehér zászlót lengetve utazunk majd Zágrábba.”

A kaposváriak már csak úgy juthatnak a BL főtáblájára, ha megnyerik a visszavágót, majd ezt követően az aranyjátszmában is diadalmaskodnak. Vereség esetén sem ér véget kupaszereplésük, ekkor ugyanis átkerülnek a CEV-kupába, amelyben a holland Lycurgus Groningen vár rájuk.

Kedden a női bajnok Vasas Óbuda is megkezdi szereplését a BL-ben, a piros-kékeknek azonban nem kellett selejtezniük, ők a csoportkörben lépnek pályára.

Első ellenfelük idegenben mindjárt óriási falat, a török Fenerbahce lesz, amelyet olyan játékosok erősítenek, mint az idén Európa-bajnok Melissa Vargas, Hande Baladin, Gizem Örge, Saliha Sahin, illetve az olimpiai bajnok olasz válogatott feladója, Alessia Orro. Tegyük hozzá, hogy az óbudaiak többi ellenfele is nagyon erős, az olasz Vero Volley Milano és a francia Levallois Paris lesz. Ebben a mezőnyben kellene helytállniuk a piros-kékeknek, akik amúgy nem is olyan régen találkoztak a Fenerbahcéval: két éve a csoportkörben Isztambulban és Érden is nyertek szettet a törökök ellen.

„A két topligás riválissal szemben, így a Fener elleni nyitányon is a tisztes helytállás reményében lépünk pályára, ha pedig esetleg sikerülne szettet, szetteket nyerni, annak még inkább örülnénk. A párizsiak ellen lehet reális esélyünk a győzelemre, így aztán elsősorban arra a két találkozóra készülünk, mert szeretnénk meghosszabbítani nemzetközi szereplésünket” – elemezte az esélyeket az MTI-nek a Vasas nyáron kinevezett olasz vezetőedzője, Luca Bucaioni, aki azt megelőzően éppen a milánóiak másodedzője volt.

Az öt csoportból az első helyezettek a negyeddöntőbe jutnak. Az öt csoportmásodik, valamint a legjobb csoportharmadik a negyeddöntőbe jutásért csap össze egy párharcban, míg a másik négy csoportharmadik a CEV-kupa negyeddöntőjébe kerül át.

Kedden folytatja Challenge-kupa-szereplését az UTE is, amely a selejtezőben a svájci Kanti Schaffhausent búcsúztatta, most pedig a bosnyák bajnok Novo Sarajevo otthonában kezd. A lila-fehéreknek – a szombati balatonfüredi botlás ellenére – jó esélyük van arra, hogy folytassák hibátlan szereplésüket.

Szerdán a két magyar CEV-kupa-résztvevő is pályára lép: a bajnoki ezüstérmes, a Challenge-kupa legutóbbi kiírásában elődöntős KHG Kaposvári NRC-hez ugyancsak egy sztárcsapat, a német Allianz MTV Stuttgart látogat, míg a kupagyőztes Békéscsaba a cseh Sokol Frydek-Mystek otthonában vendégszerepel, amely viszont nem tartozik a verhetetlen kategóriába.

RÖPLABDA NEMZETKÖZI KUPÁK

KEDD

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó

20.00: Mladost Zagreb (horvát)–Fino Kaposvár (Tv: Match 4)

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

17.00: Fenerbahce (török)–Vasas Óbuda (Tv: Match 4)

Női Challenge-kupa, 2. forduló, 1. mérkőzés

20.00: Novo Sarajevo (bosnyák)–Újpesti TE

SZERDA

Női CEV-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: KHG Kaposvári NRC–Allianz MTV Stuttgart (német)

18.00: TJ Sokol Frydek-Mistek (cseh)–Békéscsaba