Szuzana Lazovics a Vijesti című lapnak beszélt a döntése hátteréről: „Két és fél év Albánál eltöltött idő után elmondhatom, hogy nagy lépés volt a pályafutásomban, ráadásul az előző idényben történelmi sikert értünk el. A jelenlegi szezonban is jól indultunk, de közösen arra jutottunk, hogy az lesz a legjobb, ha mostantól kizárólag a válogatottra összpontosítok. Boldog vagyok, és hálás mindenért, az ajtóm mindig nyitva áll, bármiben szívesen segítek.”

Lazovics 2024 nyara óta dolgozott a székesfehérvári klubnál, amellyel tavasszal a hatodik helyen végzett a tabellán, jelenleg pedig kilencedikek a bajnokságban.

A montenegrói válogatott szövetségi kapitánya elmondta, szeretnének minél tovább jutni a közelgő Európa-bajnokságon, amelynek csoportkörének első fordulójában éppen Magyarországgal találkoznak Nagyváradon jövő hét csütörtökön.