A Paks adja a legtöbb újoncot Rossinak – a Fradit is megelőzve; 3 évvel fiatalabb a válogatott

Rossi összesen 65 újoncnak adott lehetőséget, mióta 2018-ban átvette a válogatott irányítását, és a Nemzetek Ligájában szerepelt keretben már kivétel nélkül csak olyan játékosokat találunk, akik az ő időszakában mutatkoztak be. Tehát megállapíthatjuk, hogy nyolc év alatt teljes generációváltáson ment át a válogatott a vezetésével (a most hiányzó, de idén már szerepelt, bővebb kerethez tartozó játékosok közül Sallai Roland az egyetlen, aki már Rossi előtt is pályára lépett a válogatottban).

A generációváltást az is jól mutatja, hogy a jelenlegi keret átlagéletkora 24 év 8 hónap, míg a legutóbbi két Eb-n egyaránt 27 év fölött volt ez a szám (2021: 27 év 7 hónap; 2024: 27 év 5 hónap), tehát egyértelműen látszik az fiatalítási szándék, amiről Marco Rossi a legutóbbi kerethirdetéskor beszélt. Mint ismert, a szövetségi kapitány hangsúlyozta, két azonos képességű játékos közül mindig a fiatalabb kap meghívót (ezt korábban ilyen egyértelműen nem jelentette ki a szakember).

Grafika: NSO

Az újoncoknál azt is érdemes megnézni, mely klubokból hívta meg a legtöbb új játékost a szakmai stáb a Rossi-korszak nyolc éve alatt. Azzal, hogy az ukránok ellen Szalai József csereként pályára lépett, a listát hat újonccal újra egyedül vezeti a Paksi FC, megelőzve a Ferencvárost, amely öt újoncot delegált a nemzeti együttesbe az elmúlt nyolc évben. A tolnaiak 2021-től számolva, egy évet leszámítva (2024) minden esztendőben küldtek újoncot a válogatottba: Hahn János nyitotta a sort, majd jött a többi gólkirály, Ádám Martin, Varga Barnabás, aztán tavaly a szintén csatár Tóth Barna és a védő Osváth Attila, idén pedig az NB I-ben nyolc meccsen hat gólt szerző Szalai.

A Rossi-érában a legtöbb újoncot adó NB I-es klubok sorában ebben az évben jött fel holtversenyben a 3. helyre négy játékossal a DVSC, köszönhetően annak, hogy Bárány Donát és Szűcs Tamás tavasszal még debreceniként tudott bemutatkozni. Négy újoncot adott a vizsgált időszakban a Puskás Akadémia (és a Honvéd) is, amely idén tavasszal az azóta már az Újpestet is megjárt, jelenleg Dániában futballozó Markgráf Ákossal iratkozott fel a listára.

Érdekesség, hogy az NB I-be tavasszal visszajutott Vasasból idén avatott először újoncot Rossi a most már négyszeres válogatott Tóth Milán személyében, aki az ukránok ellen az első gólját is megszerezte. Összesen 14 csapatból 40 NB I-es játékos mutatkozott be Rossinál a válogatottban, a jelenlegi NB I-es mezőnyből a Kisvárda és a Nyíregyháza nem adott még újoncot az elmúlt nyolc évben.

A VÁLOGATOTTBAN BEMUTATKOZÓ ÚJONCOK MARCO ROSSINÁL (zárójelben a játékosok klubja a bemutatkozásukkor)

2026 (11)

Bárány Donát (DVSC), Csinger Márk (ETO FC), Jurek Gábor (MTK) Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Markgráf Ákos (PAFC), Pécsi Ármin (Liverpool), Szalai József (Paks), Szűcs Tamás (DVSC), Tóth Milán (Vasas), Tóth Rajmund (ETO FC), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

2025 (11)

Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Wolfsburg – Németország), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Osváth Attila (Paks), Ötvös Bence (Ferencváros), Szalai Gábor (Ferencváros), Redzic Damir (DAC – Szlovákia), Tóth Alex (Ferencváros), Tóth Balázs (Blackburn – Anglia), Tóth Barna (Paks), Vitális Milán (ETO FC)

2024 (7)

Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gera Dániel (Diósgyőr), Gruber Zsombor (Ferencváros), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Szabó Levente (Braunschweig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth – Anglia),

2023 (5)

Csoboth Kevin (Újpest FC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Kata Mihály (MTK Budapest), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE), Varga Barnabás (Paksi FC)

2022 (8)

Ádám Martin (Paksi FC), Baráth Péter (Debreceni VSC), ifj. Dárdai Pál (Fehérvár FC), Kerkez Milos (AZ – Hollandia), Vancsa Zalán (MTK Budapest), Szappanos Péter (Bp. Honvéd), Németh András (Genk – Belgium), Callum Styles (Barnsley – Anglia)

2021 (8)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Bolla Bendegúz (Fehérvár FC), Hahn János (Paksi FC), Kiss Tamás (SC Cambuur – Hollandia), Géresi Krisztián (Puskás Akadémia FC), Sallói Dániel (Sporting Kansas City – Egyesült Államok), Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), Tamás Márk (Slask Wroclaw – Lengyelország)

2020 (5)

Cseri Tamás (Mezőkövesd), Loic Nego (Fehérvár FC), Schäfer András (DAC 1904 – Szlovákia), Kecskés Ákos (Lugano – Svájc), Könyves Norbert (Zalaegerszegi TE FC)

2019 (7)

Ferenczi János (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Bp. Honvéd), Holman Dávid (Slovan – Szlovákia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szalai Attila (Apollon – Ciprus), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg – Ausztria)

2018 (3)

Baráth Botond (Bp. Honvéd), Holender Filip (Bp. Honvéd), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország)