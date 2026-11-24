A módosítás mindazok szerepét korlátozza, akik politikai szolgálati, biztosi vagy szakmai felsővezetőként kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati igazgatási tisztségviselők, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói voltak.

Kimondja: ezen megbízatása megszűnését követően az érintett négy évig nem lehet ötszáznál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesület, sportszövetség, sportfióktelep elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportvállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány kuratóriumi tagja, elnöke, sportszövetség vagy sportszervezet által létrehozott gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Mindez azt jelenti, hogy Deutsch Tamásnak le kell mondania az MTK Budapest vezetéséről, ahogyan Szijjártó Péternek (korábbi külügyminiszter) is kell szállnia a Kispest-Honvéd FC vezetőségéből. Szintén érintett a Ferencváros október végén újraválasztott elnöke, Kubatov Gábor, aki közösségi oldalán ezt írta kedden délelőtt:

A »Lex Kubatovra« reakció hamarosan…

Egy másik módosítás alapján ilyen tisztségre vagy munkakörbe nem választható meg vagy nem nevezhető ki az a személy, aki olyan sportegyesület, sportszövetség, sportfióktelep elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, sportvállalkozás vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, elnökségi tagja, sportiskola igazgatója, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány kuratóriumi tagja, elnöke, sportszövetség vagy sportszervezet által létrehozott gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója volt, amelyik hivatali ideje alatt az állami támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy az állami támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel, és emiatt a támogató azt visszavonta vagy a szerződéstől elállt.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) sportolókra vonatkozó 500 millió forintos felső határa 60 millió forintra csökken.

Megszűnik a sportolók, az edzők és a nemzetközi sportszövetségek munkavállalóinak eddigi kivételes helyzete: a jövőben ők is csak az általános bevételi határig, 60 millió forintig választhatják az ekho szerinti közteherviselést.