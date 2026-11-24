Nagyszerű sorozattal a háta mögött ment el szünetre a férfibajnokságban szereplő NHSZ-Szolnoki Olajbányász, a legutóbbi bajnoki ezüstérmes szombaton Kecskeméten is nyert (88–82), és ezzel egymás után öt bajnoki mérkőzésén győzött. Alapvetően egy ilyen szériának nem lenne túl nagy hírértéke az idei Magyar Kupa-győztes klubnál, ha nem tudnánk, milyen nehézségekkel kell megküzdenie. A csapat hetek óta tartalékosan lép pályára, előbb Molnár Márton dőlt ki izomhúzódás miatt, majd az együttes finn válogatott centere, Alexander Madsen és Rudner Gábor szenvedett súlyos sérülést a belga Oostende elleni FIBA Európa-kupa-összecsapáson és várhatóan több hónapig tart a felépülése. A finn Mikko Larkas vezetőedző együttese ennek ellenére sorra hozta a bajnokijait, jelenleg nyolc győzelemmel és két vereséggel (a Kaposvártól szeptember végén odahaza, Sopronban október közepén kapott ki) a harmadik helyen áll, ami a körülmények ismeretében jónak ítélhető.

„A tabellán elfoglalt helyezése ellenére a Kecskemét kemény ellenfél volt, ráadásul az Oroszlány ellen az előző fordulóban megszerzett első győzelme miatt nagy önbizalommal játszott, szóval nem volt ez könnyű – mondta a Nemzeti Sportnak a szombati győzelemről a szolnokiak karmestere, a KTE ellen 16 pontot és 10 gólpasszt elérő 28 éves Krnjajszki Borisz, aki idénybeli második dupla duplájával (a Honvéd ellen is elért egyet, akkor 23 pontja mellett 12 gólpassza volt) vezette sikerre a Tisza-partiakat. – Alapvetően minden meccsen fejlődni szeretnénk, javítani a játékunkon, de ebben az időszakban, amikor heti két találkozót kell megvívni és tartalékosak vagyunk, előfordul, hogy csak a győzelem a cél, mindegy, hogyan, csak érjük el. Ez a sikersorozat nagyon értékes, mert bár a klubnak, nekünk, játékosoknak és a szurkolóknak is vannak elvárásai, a sok sérült és hiányzó miatt rengeteg meló van ebben a szériában. Mentálisan és fizikailag is nagyon megterhelő így játszani, ami még értékesebbé teszi ezeket a győzelmeket.”

A nyáron alaposan átalakuló Szolnok (érkezett négy légiós, Cseh Botond és a finn Larkas a kispadra) vezetősége már változtatott, az amerikai Josh Pierre-Louistól elköszönt, és honfitársát, A. J. Fergusont szerződtette, aki eddig nem okozott csalódást, négy meccsen (2-2 bajnoki és FIBA Ek-mérkőzés) átlagban csaknem 13 pontot, 4-4 lepattanót és gólpasszt jegyzett.

„Még érződik rajta, hogy kell idő, amíg megszokja az új csapatát, a szisztémát, de jó játékos, jó ember és hamar beilleszkedett, mindenképpen erősítés – mondta az amerikai hátvédről Krnjajszki, majd áttért arra is, mi vár az Olajra a válogatott szünet után. – Rangadók következnek, megyünk az Albához, jön a Paks, aztán utazunk Szombathelyre. Látható, hogy egyre jobban működik a csapatjátékunk, s bár ezek a meccsek nehéznek ígérkeznek, ha beleadunk mindent és lesz egy kis szerencsénk is, nem lehetetlen, hogy megnyerjük őket. Nem foglalkozunk a hiányzókkal, olyan üzemmódba kapcsoltunk, hogy mindig csak a következő találkozóval foglalkozunk, bármilyen összetételben is állunk fel, s ez működik is. Fontos mérkőzések lesznek, de nem döntenek semmiről, akármilyen eredménnyel is zárjuk az alapszakasz első felét.”

Krnjajszki már Szombathelyen készül a válogatottal, amely csütörtökön utazik Stockholmba, ahol pénteken a jelenleg egyforma győzelem/vereség mutatóval álló svédekkel találkozik, majd hétfőn a szlovénokat fogadja az Arena Savariában.

„A srácokkal együtt érezzük, fontos meccsek várnak ránk, van esélyünk a világbajnoki szereplés kivívására, amire még nem volt példa. Ez pluszmotiváció mindannyiunknak, és úgy vélem, mindkét meccset megnyerhetjük, ha tudásunk legjavát a pályára tudjuk vinni” – tette hozzá Krnjajszki.