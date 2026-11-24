Hírek, videók és exkluzív tartalmak a Nemzeti Sport és az RTL+ együttműködésének részeként a Bajnokok Ligája-játéknap felvezetésében.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Feyenoord (holland)–FC Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)