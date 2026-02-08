Bundesliga: a videóbíró is segített, nyertek Kölnben Gulácsiék

Szűk fél órába került a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is felvonultató RB Leipzignek, hogy megszerezze a vezetést az 1. FC Köln otthonában. A 29. percben David Raum ívelt remekül középre szabadrúgásból, az ugyancsak jó ütemben felugró Christoph Baumgartner pedig a kapu közepébe fejelt. Az első félidőben egyébként is remekül futballoztak a látogatók, akiknél több mint másfélszer annyit volt a labda, mint ellenfelüknél, s több nagy helyzetet is kialakítottak.

A második játékrész elején, az 51. percben Jan Thielmann bal felső sarkos lövésével egyenlített a Köln, de a „kecskések” nem örülhettek sokáig, mert Baumgartner ismét lecsapott – ezúttal Xaver Schlager passzát értékesítette. A lipcseiek legjobbja aztán antihős lehetett volna, csapata 2–1-es vezetésénél ugyanis nyilvánvalóan kézzel ért a gólba tartó labdába a saját tizenhatosán belül, ám hosszú percekig tartó szócsata és videózás után Frank Willenborg játékvezető úgy döntött, nem ad tizenegyest a házigazdáknak – a meccset Gulácsiék nyerték meg 2–1-re.

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

1. FC Köln–RB Leipzig 1–2 (Thielmann 51., ill. Baumgartner 29., 56.)

17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játszották

Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)

Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)

Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)

Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)

St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)

Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (Engelhardt 10., ill. Sander 44. – öngól)

Pénteken játszották

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)

Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)