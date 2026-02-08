Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: a videóbíró is segített, nyertek Kölnben Gulácsiék

2026.02.08. 16:07
Christoph Baumgartner szerezte a lipcseiek mindkét gólját (Fotó: Getty Images)
Két gólt is szerzett, és 2–1-es győzelemhez segítette csapatát az RB Leipzig kölni fellépésén Christoph Baumgartner, akit a videóbíró mentett meg attól, hogy hősből antihőssé váljon a labdarúgó Bundesliga 21. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Szűk fél órába került a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is felvonultató RB Leipzignek, hogy megszerezze a vezetést az 1. FC Köln otthonában. A 29. percben David Raum ívelt remekül középre szabadrúgásból, az ugyancsak jó ütemben felugró Christoph Baumgartner pedig a kapu közepébe fejelt. Az első félidőben egyébként is remekül futballoztak a látogatók, akiknél több mint másfélszer annyit volt a labda, mint ellenfelüknél, s több nagy helyzetet is kialakítottak.

A második játékrész elején, az 51. percben Jan Thielmann bal felső sarkos lövésével egyenlített a Köln, de a „kecskések” nem örülhettek sokáig, mert Baumgartner ismét lecsapott – ezúttal Xaver Schlager passzát értékesítette. A lipcseiek legjobbja aztán antihős lehetett volna, csapata 2–1-es vezetésénél ugyanis nyilvánvalóan kézzel ért a gólba tartó labdába a saját tizenhatosán belül, ám hosszú percekig tartó szócsata és videózás után Frank Willenborg játékvezető úgy döntött, nem ad tizenegyest a házigazdáknak – a meccset Gulácsiék nyerték meg 2–1-re.

NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
1. FC Köln–RB Leipzig 1–2 (Thielmann 51., ill. Baumgartner 29., 56.)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játszották
Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)
Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)
Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)
Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)
St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)
Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (Engelhardt 10., ill. Sander 44. – öngól)
Pénteken játszották
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München20163174–18+56 51 
2. Borussia Dortmund21146143–20+23 48 
3. Hoffenheim20133443–23+20 42 
4. RB Leipzig21123640–28+12 39 
5. Stuttgart21123638–28+10 39 
6. Bayer Leverkusen20113639–27+12 36 
7. Freiburg2186732–33–1 30 
8. Eintracht Frankfurt2177741–46–5 28 
9. Union Berlin2167826–34–8 25 
10. 1. FC Köln21651030–34–4 23 
11. Hamburg2057821–29–8 22 
12. Mönchengladbach2157925–34–9 22 
13. Augsburg21641124–39–15 22 
14. Mainz21561025–33–8 21 
15. Wolfsburg21541229–44–15 19 
16. Werder Bremen21471022–39–17 19 
17. St. Pauli21451220–35–15 17 
18. Heidenheim21341419–47–28 13 

 

 

