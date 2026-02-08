Bundesliga: a videóbíró is segített, nyertek Kölnben Gulácsiék
Szűk fél órába került a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is felvonultató RB Leipzignek, hogy megszerezze a vezetést az 1. FC Köln otthonában. A 29. percben David Raum ívelt remekül középre szabadrúgásból, az ugyancsak jó ütemben felugró Christoph Baumgartner pedig a kapu közepébe fejelt. Az első félidőben egyébként is remekül futballoztak a látogatók, akiknél több mint másfélszer annyit volt a labda, mint ellenfelüknél, s több nagy helyzetet is kialakítottak.
A második játékrész elején, az 51. percben Jan Thielmann bal felső sarkos lövésével egyenlített a Köln, de a „kecskések” nem örülhettek sokáig, mert Baumgartner ismét lecsapott – ezúttal Xaver Schlager passzát értékesítette. A lipcseiek legjobbja aztán antihős lehetett volna, csapata 2–1-es vezetésénél ugyanis nyilvánvalóan kézzel ért a gólba tartó labdába a saját tizenhatosán belül, ám hosszú percekig tartó szócsata és videózás után Frank Willenborg játékvezető úgy döntött, nem ad tizenegyest a házigazdáknak – a meccset Gulácsiék nyerték meg 2–1-re.
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
1. FC Köln–RB Leipzig 1–2 (Thielmann 51., ill. Baumgartner 29., 56.)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játszották
Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)
Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)
Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)
Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)
St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)
Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (Engelhardt 10., ill. Sander 44. – öngól)
Pénteken játszották
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|20
|16
|3
|1
|74–18
|+56
|51
|2. Borussia Dortmund
|21
|14
|6
|1
|43–20
|+23
|48
|3. Hoffenheim
|20
|13
|3
|4
|43–23
|+20
|42
|4. RB Leipzig
|21
|12
|3
|6
|40–28
|+12
|39
|5. Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|38–28
|+10
|39
|6. Bayer Leverkusen
|20
|11
|3
|6
|39–27
|+12
|36
|7. Freiburg
|21
|8
|6
|7
|32–33
|–1
|30
|8. Eintracht Frankfurt
|21
|7
|7
|7
|41–46
|–5
|28
|9. Union Berlin
|21
|6
|7
|8
|26–34
|–8
|25
|10. 1. FC Köln
|21
|6
|5
|10
|30–34
|–4
|23
|11. Hamburg
|20
|5
|7
|8
|21–29
|–8
|22
|12. Mönchengladbach
|21
|5
|7
|9
|25–34
|–9
|22
|13. Augsburg
|21
|6
|4
|11
|24–39
|–15
|22
|14. Mainz
|21
|5
|6
|10
|25–33
|–8
|21
|15. Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29–44
|–15
|19
|16. Werder Bremen
|21
|4
|7
|10
|22–39
|–17
|19
|17. St. Pauli
|21
|4
|5
|12
|20–35
|–15
|17
|18. Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|19–47
|–28
|13