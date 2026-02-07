Wolfsburgban is nyert, sorozatban öt sikernél jár a Dortmund

A Dortmund remek formában látogatott Wolfsburgba, a legutóbbi négy fordulóban begyűjtötte a három pontot. A vesztfáliaiak a 21. fordulóban is megszerezték a vezetést, Julian Ryerson szöglete után Julian Brandt fejelt a rövid sarok felől érkezve a kapuba.

A szünet után a Wolfsburg is fejessel egyenlített, Arnold szabadrúgása után az első Bundesliga-gólját szerző Konsztantinosz Kulierakisz vette be Gregor Kobel kapuját. A hazaiak azonban pont nélkül maradtak, a 87. percben Serhou Guirassy lövésével a Dortmund megnyerte a mérkőzést, sorozatban az ötödik győzelmét aratva.

A St. Pauli december 13-án legyőzte a szintén kiesés ellen küzdő Heidenheimet, a következő hat mérkőzésen azonban győzelem nélkül maradt. A hamburgiak a Stuttgart ellen javítottak szombaton, a 35. percben Manolisz Szaliakasz 15 méteres lövésével vezetést szereztek, majd az 55. percben Danel Sinani tizenegyesből növelte az előnyt, Jamie Leweling 90. percbeli találata csak szépségtapasz volt. A St. Pauli a győzelmével két pontra megközelítette a Wolfsburgot és az osztályozós helyen álló Werdert.

A brémaiak edzőt váltottak a héten, de Daniel Thioune irányításával is alulmaradtak Freiburgban. Jan-Niklas Beste a 13. percben vette be a vendégek hálóját, és még azt is elbírta a csapat, hogy Johan Manzambit egy csúnya belépő után már az 52. percben kiállították.

Egyre nagyobb bajban a Heidenheim, amely hazai pályán kapott ki a Hamburgtól, így már hat ponttal van lemaradva az osztályozós helyen álló Werdertől. Egyre jobb formában viszont a Mainz, amely sorozatban a harmadik mérkőzését nyerte meg a Bundesligában.

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)

Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)

Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)

Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)

St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)

18.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)

Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)