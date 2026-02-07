Wolfsburgban is nyert, sorozatban öt sikernél jár a Dortmund
A Dortmund remek formában látogatott Wolfsburgba, a legutóbbi négy fordulóban begyűjtötte a három pontot. A vesztfáliaiak a 21. fordulóban is megszerezték a vezetést, Julian Ryerson szöglete után Julian Brandt fejelt a rövid sarok felől érkezve a kapuba.
A szünet után a Wolfsburg is fejessel egyenlített, Arnold szabadrúgása után az első Bundesliga-gólját szerző Konsztantinosz Kulierakisz vette be Gregor Kobel kapuját. A hazaiak azonban pont nélkül maradtak, a 87. percben Serhou Guirassy lövésével a Dortmund megnyerte a mérkőzést, sorozatban az ötödik győzelmét aratva.
A St. Pauli december 13-án legyőzte a szintén kiesés ellen küzdő Heidenheimet, a következő hat mérkőzésen azonban győzelem nélkül maradt. A hamburgiak a Stuttgart ellen javítottak szombaton, a 35. percben Manolisz Szaliakasz 15 méteres lövésével vezetést szereztek, majd az 55. percben Danel Sinani tizenegyesből növelte az előnyt, Jamie Leweling 90. percbeli találata csak szépségtapasz volt. A St. Pauli a győzelmével két pontra megközelítette a Wolfsburgot és az osztályozós helyen álló Werdert.
A brémaiak edzőt váltottak a héten, de Daniel Thioune irányításával is alulmaradtak Freiburgban. Jan-Niklas Beste a 13. percben vette be a vendégek hálóját, és még azt is elbírta a csapat, hogy Johan Manzambit egy csúnya belépő után már az 52. percben kiállították.
Egyre nagyobb bajban a Heidenheim, amely hazai pályán kapott ki a Hamburgtól, így már hat ponttal van lemaradva az osztályozós helyen álló Werdertől. Egyre jobb formában viszont a Mainz, amely sorozatban a harmadik mérkőzését nyerte meg a Bundesligában.
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)
Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)
Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)
Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)
St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)
18.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|20
|16
|3
|1
|74–18
|+56
|51
|2. Borussia Dortmund
|21
|14
|6
|1
|43–20
|+23
|48
|3. Hoffenheim
|20
|13
|3
|4
|43–23
|+20
|42
|4. Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|38–28
|+10
|39
|5. RB Leipzig
|20
|11
|3
|6
|38–27
|+11
|36
|6. Bayer Leverkusen
|19
|11
|2
|6
|38–26
|+12
|35
|7. Freiburg
|21
|8
|6
|7
|32–33
|–1
|30
|8. Eintracht Frankfurt
|21
|7
|7
|7
|41–46
|–5
|28
|9. Union Berlin
|21
|6
|7
|8
|26–34
|–8
|25
|10. 1. FC Köln
|20
|6
|5
|9
|29–32
|–3
|23
|11. Hamburg
|20
|5
|7
|8
|21–29
|–8
|22
|12. Augsburg
|21
|6
|4
|11
|24–39
|–15
|22
|13. Mainz
|21
|5
|6
|10
|25–33
|–8
|21
|14. Mönchengladbach
|20
|5
|6
|9
|24–33
|–9
|21
|15. Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29–44
|–15
|19
|16. Werder Bremen
|21
|4
|7
|10
|22–39
|–17
|19
|17. St. Pauli
|21
|4
|5
|12
|20–35
|–15
|17
|18. Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|19–47
|–28
|13