Szalai Attila megsérült, bízik a nagyon gyors visszatérésben

2026.02.08. 13:54
Szalai Attila a Pogon szerelésében (Fotó: Getty Images)
légiósok Szalai Attila Pogon Szczecin
Szalai Attila kisebb sérülés miatt kényszerült kihagyni új csapata, a Pogon Szczecin mérkőzését a lengyel labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján. A Pogon 1–1-es döntetlent játszott vendégével, a Termalicával.

Lapunk érdeklődésére Szalai Attila röviden annyit közölt, hogy reményei szerint a jövő héten már újra mérkőzést játszhat.

Mint ismert, a válogatott védő a téli átigazolási időszakban váltott, a Hoffenheim kölcsönjátékosaként immár nem a török Kasimpasa, hanem a lengyel élvonalbeli Pogon keretéhez tartozik, és az előző fordulóban már be is mutatkozott új csapatában – a Motor Lublin elleni tavaszi idénynyitón (1–2) végig a pályán volt.

A Pogon másik magyar légiósa, Molnár Rajmund a decemberi térdszalagszakadása miatt hosszú időre kidőlt a sorból, visszatérése leghamarabb nyáron várható.

A vasárnapi meccs 37. percében Sam Greenwood jól eltalált szabadrúgásból vezetést szerzett a Pogonnak, az utolsó helyezett Termalica Rafal Kurzawa közeli lövésével egyenlített a 83. percben.

Szalai csapata 20 bajnokin szerzett 22 pontjával a tabella 14. helyén állt a lefújáskor.

Kapcsolódó tartalom

Szalai Attila: Én is vágyom a stabilitásra

A Törökországból Lengyelországba szerződő Szalai Attila szeretne folyamatosan pályára lépni a Pogonban, és sikeres tavaszt zárni.

Molnár Rajmund célja egészségesen visszatérni a pályára

A Pogon Szczecin 23 éves támadójának elülső keresztszalagja elszakadt, visszatérésére leghamarabb a nyáron lehet számítani.

 

 

