Szalai Attila megsérült, bízik a nagyon gyors visszatérésben

Lapunk érdeklődésére Szalai Attila röviden annyit közölt, hogy reményei szerint a jövő héten már újra mérkőzést játszhat.

Mint ismert, a válogatott védő a téli átigazolási időszakban váltott, a Hoffenheim kölcsönjátékosaként immár nem a török Kasimpasa, hanem a lengyel élvonalbeli Pogon keretéhez tartozik, és az előző fordulóban már be is mutatkozott új csapatában – a Motor Lublin elleni tavaszi idénynyitón (1–2) végig a pályán volt.

A Pogon másik magyar légiósa, Molnár Rajmund a decemberi térdszalagszakadása miatt hosszú időre kidőlt a sorból, visszatérése leghamarabb nyáron várható.

A vasárnapi meccs 37. percében Sam Greenwood jól eltalált szabadrúgásból vezetést szerzett a Pogonnak, az utolsó helyezett Termalica Rafal Kurzawa közeli lövésével egyenlített a 83. percben.

Szalai csapata 20 bajnokin szerzett 22 pontjával a tabella 14. helyén állt a lefújáskor.