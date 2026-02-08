Premier League: Liverpool–Manchester City

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján a Liverpool a Manchester Cityt fogadja az Anfielden: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ott van a hazaiak kezdőcsapatában. Kövessék élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

Liverpool–Manchester City 1–0

Liverpool, Anfield. Vezeti: Pawson

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov (Dias, 60.), Guéhi, Ait-Nuri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo, Haaland, Marmus (Cherki, 60). Vezetőedző: Pep Guardiola

Gólszerző: Szoboszlai (74.)