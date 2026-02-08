Nemzeti Sportrádió

Premier League: Liverpool–Manchester City

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 17:20
null
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként bizonyíthat, az idényben sokadjára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City Kerkez Milos
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának rangadóján a Liverpool a Manchester Cityt fogadja az Anfielden: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ott van a hazaiak kezdőcsapatában. Kövessék élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Liverpool–Manchester City 1–0
Liverpool, Anfield. Vezeti: Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov (Dias, 60.), Guéhi, Ait-Nuri – B. Silva, Rodri, O'Reilly – Semenyo, Haaland, Marmus (Cherki, 60). Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Szoboszlai (74.)

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Milner csúcsbeállítása még odébb van, a Crystal Palace megszakította rossz sorozatát a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2 órája

A legendává válás küszöbén: James Milner Premier League-rekorder lehet

Képes Sport
7 órája

Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a Man. City elleni rangadón is jobbhátvéd lesz

Angol labdarúgás
8 órája

A 79. percben még egyenlített, végül a Brentfordtól is kikapott a Newcastle

Angol labdarúgás
22 órája

Gyökeres-dupla, Palmer-mesterhármas – simán nyert az Arsenal és a Chelsea is

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:08

Folytatódik a Carrick-varázslat: a City, az Arsenal és a Fulham után a Tottenhamet is legyőzte az MU

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:30

Hogyan illik Tóth Alex a Bournemouth középpályájába?

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:52

Jonathan Levi: Győznünk kell az Újpest ellen!; Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből

E-újság
Tegnap, 0:02
Ezek is érdekelhetik