Gyökeres-dupla, Palmer-mesterhármas – simán nyert az Arsenal és a Chelsea is

Az őszi szezonban a Sunderland pontot csent az Arsenaltól, az Emirates Stadionban viszont nem sikerült ez a bravúr: az „ágyúsok” az első félidő végén Martín Zubimendi révén szereztek vezetést, a második játékrészben pedig Viktor Gyökeres duplázott.

Már az első félidőben mesterhármast jegyzett Cole Palmer a Wolverhampton Wanderers otthonában: kettő gólt tizenegyesből szerzett, amelyeket Joao Pedro harcolt ki. A „farkasoktól” a fordulást követően szépítésre futotta Tolu Arokodarénak köszönhetően.

Tóth Alex a kispadról nézte végig, ahogy a Bournemouth hazai pályán ikszel az Aston Villával.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)

Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)

Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)

AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)

Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)

Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)

Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)

18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)