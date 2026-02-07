Nemzeti Sportrádió

Gyökeres-dupla, Palmer-mesterhármas – simán nyert az Arsenal és a Chelsea is

2026.02.07. 18:08
Viktor Gyökeres (balra) egyre jobb formában van (Fotó: Getty Images)
Nagy nyomást helyezett a Liverpool elleni mérkőzésre készülő Manchester Cityre a Premier League-et vezető Arsenal, amely hazai pályán háromgólos sikert aratott a Sunderland felett. A 25. forduló szombati játéknapján Cole Palmer triplájával nyert a Chelsea, míg a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth 1–1-es döntetlent játszott az Aston Villával.

Az őszi szezonban a Sunderland pontot csent az Arsenaltól, az Emirates Stadionban viszont nem sikerült ez a bravúr: az „ágyúsok” az első félidő végén Martín Zubimendi révén szereztek vezetést, a második játékrészben pedig Viktor Gyökeres duplázott.

Már az első félidőben mesterhármast jegyzett Cole Palmer a Wolverhampton Wanderers otthonában: kettő gólt tizenegyesből szerzett, amelyeket Joao Pedro harcolt ki. A „farkasoktól” a fordulást követően szépítésre futotta Tolu Arokodarénak köszönhetően.

Tóth Alex a kispadról nézte végig, ahogy a Bournemouth hazai pályán ikszel az Aston Villával.

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)
Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)
AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)
Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)
Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)
Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal25175349–17+32 56 
2. Manchester City24145549–23+26 47 
3. Aston Villa25145636–27+9 47 
4. Manchester United25128546–36+10 44 
5. Chelsea25127644–27+17 43 
6. Liverpool24116739–33+6 39 
7. Everton25107828–2837 
8. Brentford241131036–32+4 36 
9. Sunderland2599727–29–2 36 
10. Fulham251041134–36–2 34 
11. Bournemouth25810741–44–3 34 
12. Newcastle2496933–3333 
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+2 31 
14. Tottenham25781035–3529 
15. Crystal Palace2478925–29–4 29 
16. Leeds United25781034–43–9 29 
17. Nottingham Forest25751325–38–13 26 
18. West Ham25651431–48–17 23 
19. Burnley25361625–49–24 15 
20. Wolverhampton25151916–48–32 

 

 

Ezek is érdekelhetik