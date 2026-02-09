Nemzeti Sportrádió

Santi Cazorla: Fényévekre vagyunk a Premier League-től

V. H. L.V. H. L.
2026.02.09. 16:29
Santi Cazorla (Fotó: Getty Images)
Éles hangú közösségimédia-bejegyzésben adott hangot nemtetszésének a Rayo Vallecano elleni létfontosságú spanyol első osztályú bajnoki mérkőzés elhalasztása miatt a kétszeres Európa-bajnok Santi Cazorla – csapata, az Oviedo arra törekszik, hogy a szövetség játék nélkül írja jóvá nekik a három pontot.

Nem tett lakatot a szájára Santi Cazorla a Real Oviedo balul sikerült madridi látogatásával kapcsolatban. Az ovoedóiak szombaton játszottak volna kiesési „rangadót” a Rayo Vallecano otthonában, ám a találkozót órákkal a mérkőzés kezdete előtt elnapolták, arra hivatkozva, hogy a vallecasi stadion játéktere alkalmatlan a futballra.

Az Oviedo neveltjeként a spanyol válogatottal 2008-ban és 2012-ben Európa-bajnoki címet szerző középpályás, aki az Arsenal alkalmazottjaként négy évet a Premier League-ben is lehúzott, meglehetősen nehezen viselte, hogy csapata feleslegesen utazott el a bennmaradás szempontjából létfontosságú meccsre, és keserűségének a közösségi médiában is hangot adott.

„A valóság az, hogy a La Liga minden szempontból fényévekre van a Premier League-től” – dühöngött az X-en Cazorla, aki 2023-ban a szaúdi Al-Szaddtól tért vissza nevelőklubjához. A játékos posztját eddig majdnem kétmillióan látták, ami komoly nyomást gyakorolhat a liga irányítóira.

A csapatkapitány frusztrációját az Oviedo klubvezetése is osztja. „A klub elemzi a történteket, és minden szóba jöhető eszközt megragadunk arra, hogy a javunkra írják jóvá a három pontot”idézi az ESPN az egyesület általános igazgatóját, Roberto Suárezt.

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Vasárnap játszották
Valencia–Real Madrid 0–2 (Á. Carreras 65., K. Mbappé 90+1.)
Atlético Madrid–Betis 0–1 (Antony 28.)
Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)
Sevilla–Girona 1–1 (K. Salas 90+2., ill. Lemar 2.)
Athletic Bilbao–Levante 4–2 (Guruzeta 29., 34., N. Serrano 86., R. Navarro 90+9., ill. Elgezábal 81., Olasasagasti 90+4.)
Kiállítva: Maturro (Levante, 17.)
Szombaton játszották
FC Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)
Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)
Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva
Pénteken játszották
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)

Hétfőn játsszák
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

23

19

1

3

63–23

+40 

58 

  2. Real Madrid

23

18

3

2

49–18

+31 

57 

  3. Atlético Madrid

23

13

6

4

38–18

+20 

45 

  4. Villarreal

21

13

3

5

39–23

+16 

42 

  5. Betis

23

10

8

5

37–28

+9 

38 

  6. Espanyol

22

10

4

8

26–27

–1 

34 

  7. Celta Vigo

23

8

9

6

30–25

+5 

33 

  8. Real Sociedad

23

8

7

8

33–31

+2 

31 

  9. Osasuna

23

8

5

10

28–28

29 

10. Athletic Bilbao

23

8

4

11

25–33

–8 

28 

11. Getafe

23

7

5

11

18–27

–9 

26 

12. Girona

23

6

8

9

22–37

–15 

26 

13. Sevilla

23

7

4

12

30–38

–8 

25 

14. Alaves

23

7

4

12

20–29

–9 

25 

15. Elche

23

5

9

9

31–35

–4 

24 

16. Mallorca

23

6

6

11

28–37

–9 

24 

17. Valencia

23

5

8

10

23–37

–14 

23 

18. Rayo Vallecano

22

5

7

10

18–30

–12 

22 

19. Levante

22

4

6

12

26–38

–12 

18 

20. Oviedo

22

3

7

12

12–34

–22 

16 


 

 

Ezek is érdekelhetik