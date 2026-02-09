Santi Cazorla: Fényévekre vagyunk a Premier League-től

Nem tett lakatot a szájára Santi Cazorla a Real Oviedo balul sikerült madridi látogatásával kapcsolatban. Az ovoedóiak szombaton játszottak volna kiesési „rangadót” a Rayo Vallecano otthonában, ám a találkozót órákkal a mérkőzés kezdete előtt elnapolták, arra hivatkozva, hogy a vallecasi stadion játéktere alkalmatlan a futballra.

Az Oviedo neveltjeként a spanyol válogatottal 2008-ban és 2012-ben Európa-bajnoki címet szerző középpályás, aki az Arsenal alkalmazottjaként négy évet a Premier League-ben is lehúzott, meglehetősen nehezen viselte, hogy csapata feleslegesen utazott el a bennmaradás szempontjából létfontosságú meccsre, és keserűségének a közösségi médiában is hangot adott.

„A valóság az, hogy a La Liga minden szempontból fényévekre van a Premier League-től” – dühöngött az X-en Cazorla, aki 2023-ban a szaúdi Al-Szaddtól tért vissza nevelőklubjához. A játékos posztját eddig majdnem kétmillióan látták, ami komoly nyomást gyakorolhat a liga irányítóira.

La realidad es que la @LaLiga está a años luz de la @premierleague en todos los sentidos. — Santi Cazorla (@19SCazorla) February 8, 2026

A csapatkapitány frusztrációját az Oviedo klubvezetése is osztja. „A klub elemzi a történteket, és minden szóba jöhető eszközt megragadunk arra, hogy a javunkra írják jóvá a három pontot” – idézi az ESPN az egyesület általános igazgatóját, Roberto Suárezt.

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

Vasárnap játszották

Valencia–Real Madrid 0–2 (Á. Carreras 65., K. Mbappé 90+1.)

Atlético Madrid–Betis 0–1 (Antony 28.)

Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)

Sevilla–Girona 1–1 (K. Salas 90+2., ill. Lemar 2.)

Athletic Bilbao–Levante 4–2 (Guruzeta 29., 34., N. Serrano 86., R. Navarro 90+9., ill. Elgezábal 81., Olasasagasti 90+4.)

Kiállítva: Maturro (Levante, 17.)

Szombaton játszották

FC Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)

Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)

Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva

Pénteken játszották

Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. FC Barcelona 23 19 1 3 63–23 +40 58 2. Real Madrid 23 18 3 2 49–18 +31 57 3. Atlético Madrid 23 13 6 4 38–18 +20 45 4. Villarreal 21 13 3 5 39–23 +16 42 5. Betis 23 10 8 5 37–28 +9 38 6. Espanyol 22 10 4 8 26–27 –1 34 7. Celta Vigo 23 8 9 6 30–25 +5 33 8. Real Sociedad 23 8 7 8 33–31 +2 31 9. Osasuna 23 8 5 10 28–28 0 29 10. Athletic Bilbao 23 8 4 11 25–33 –8 28 11. Getafe 23 7 5 11 18–27 –9 26 12. Girona 23 6 8 9 22–37 –15 26 13. Sevilla 23 7 4 12 30–38 –8 25 14. Alaves 23 7 4 12 20–29 –9 25 15. Elche 23 5 9 9 31–35 –4 24 16. Mallorca 23 6 6 11 28–37 –9 24 17. Valencia 23 5 8 10 23–37 –14 23 18. Rayo Vallecano 22 5 7 10 18–30 –12 22 19. Levante 22 4 6 12 26–38 –12 18 20. Oviedo 22 3 7 12 12–34 –22 16



