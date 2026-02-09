Santi Cazorla: Fényévekre vagyunk a Premier League-től
Nem tett lakatot a szájára Santi Cazorla a Real Oviedo balul sikerült madridi látogatásával kapcsolatban. Az ovoedóiak szombaton játszottak volna kiesési „rangadót” a Rayo Vallecano otthonában, ám a találkozót órákkal a mérkőzés kezdete előtt elnapolták, arra hivatkozva, hogy a vallecasi stadion játéktere alkalmatlan a futballra.
Az Oviedo neveltjeként a spanyol válogatottal 2008-ban és 2012-ben Európa-bajnoki címet szerző középpályás, aki az Arsenal alkalmazottjaként négy évet a Premier League-ben is lehúzott, meglehetősen nehezen viselte, hogy csapata feleslegesen utazott el a bennmaradás szempontjából létfontosságú meccsre, és keserűségének a közösségi médiában is hangot adott.
„A valóság az, hogy a La Liga minden szempontból fényévekre van a Premier League-től” – dühöngött az X-en Cazorla, aki 2023-ban a szaúdi Al-Szaddtól tért vissza nevelőklubjához. A játékos posztját eddig majdnem kétmillióan látták, ami komoly nyomást gyakorolhat a liga irányítóira.
A csapatkapitány frusztrációját az Oviedo klubvezetése is osztja. „A klub elemzi a történteket, és minden szóba jöhető eszközt megragadunk arra, hogy a javunkra írják jóvá a három pontot” – idézi az ESPN az egyesület általános igazgatóját, Roberto Suárezt.
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Vasárnap játszották
Valencia–Real Madrid 0–2 (Á. Carreras 65., K. Mbappé 90+1.)
Atlético Madrid–Betis 0–1 (Antony 28.)
Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)
Sevilla–Girona 1–1 (K. Salas 90+2., ill. Lemar 2.)
Athletic Bilbao–Levante 4–2 (Guruzeta 29., 34., N. Serrano 86., R. Navarro 90+9., ill. Elgezábal 81., Olasasagasti 90+4.)
Kiállítva: Maturro (Levante, 17.)
Szombaton játszották
FC Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)
Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)
Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva
Pénteken játszották
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)
Hétfőn játsszák
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
23
19
1
3
63–23
+40
58
|2. Real Madrid
23
18
3
2
49–18
+31
57
|3. Atlético Madrid
23
13
6
4
38–18
+20
45
|4. Villarreal
21
13
3
5
39–23
+16
42
|5. Betis
23
10
8
5
37–28
+9
38
|6. Espanyol
22
10
4
8
26–27
–1
34
|7. Celta Vigo
23
8
9
6
30–25
+5
33
|8. Real Sociedad
23
8
7
8
33–31
+2
31
|9. Osasuna
23
8
5
10
28–28
0
29
|10. Athletic Bilbao
23
8
4
11
25–33
–8
28
|11. Getafe
23
7
5
11
18–27
–9
26
|12. Girona
23
6
8
9
22–37
–15
26
|13. Sevilla
23
7
4
12
30–38
–8
25
|14. Alaves
23
7
4
12
20–29
–9
25
|15. Elche
23
5
9
9
31–35
–4
24
|16. Mallorca
23
6
6
11
28–37
–9
24
|17. Valencia
23
5
8
10
23–37
–14
23
|18. Rayo Vallecano
22
5
7
10
18–30
–12
22
|19. Levante
22
4
6
12
26–38
–12
18
|20. Oviedo
22
3
7
12
12–34
–22
16