Kazincbarcika: magyar U-válogatott játékos érkezhet külföldről – NS-infó

Kazincbarcika: magyar U-válogatott játékos érkezhet külföldről

2026.02.09. 14:07
Sebök Péter Svájcból szerződhet Kazincbarcikára (Fotó: instagram.com/peter.seboek)
NB I Sebök Péter Kazincbarcika magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint Kazincbarcikán folytathatja a pályafutását a 21 éves, korábbi U18-as válogatott Sebök Péter.

 

A Svájcban született, 21 éves, korábbi U18-as magyar válogatott Sebök Péter  az FC Zürich utánpótlásában kezdett el futballozni, 2024-ben pedig a Winterthurhoz szerződött, melynek a svájci harmadosztályban szereplő U21-es csapatában futballozott még az őszi szezonban is. Csapatkapitányként 15 bajnoki meccsen négy gólt szerzett.

Információink szerint Sebök szerződtetése a napokban szóba került Kazincbarcikán és már meg is érkezett az NB I újoncához, a csapattal edz a napokban. Ha megállapodnak a felek, hamarosan be is jelenthetik Sebököt Kazincbarcikán.  

 

