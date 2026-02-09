Kazincbarcika: magyar U-válogatott játékos érkezhet külföldről – NS-infó

A Svájcban született, 21 éves, korábbi U18-as magyar válogatott Sebök Péter az FC Zürich utánpótlásában kezdett el futballozni, 2024-ben pedig a Winterthurhoz szerződött, melynek a svájci harmadosztályban szereplő U21-es csapatában futballozott még az őszi szezonban is. Csapatkapitányként 15 bajnoki meccsen négy gólt szerzett.

Információink szerint Sebök szerződtetése a napokban szóba került Kazincbarcikán és már meg is érkezett az NB I újoncához, a csapattal edz a napokban. Ha megállapodnak a felek, hamarosan be is jelenthetik Sebököt Kazincbarcikán.