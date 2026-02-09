Megkezdődött az FC Barcelona elnökválasztási folyamata

Az FC Barcelona pártoló tagjait hétfőn hivatalosan is a szavazási urnák elé szólították, egyben ismertették a napokon át tartó választási folyamat teljes menetrendjét. Ami a legfontosabb dátumokat illeti: az elnökválasztási folyamat február 9-én, azaz ma vette kezdetét, holnap (kedden) sorsolják a választási bizottság tagjait, amely február 13-án vagy 14-én alakul meg hivatalosan is. A választási névjegyzékeket február 15-19. között teszik majd közzé, a jelölteknek eddig kell összegyűjteniük az induláshoz elengedhetetlen 2321 tagsági aláírást – fontos, hogy a jelöltségük csak ebben az esetben válik hivatalossá. Ezután március 6-13. között hivatalosan is kezdetét veszi a választási kampány, majd következik az egynapos kampánycsend, a szavazás napja pedig március 15-e.

A klub bejelentette azt is, hogy a szavazásra összesen öt szavazóhelyiséget hoznak létre mind a négy katalóniai tartományban: Barcelonában, ​​Gironában, Lleidában és Tarragonában. Fontos továbbá, hogy ebben az évben nem lesz lehetőség levélszavazásra, amely eljárást 2021-ben kivételesen vezették be a koronavírus-világjárvány miatt. A mostani szavazás lesz a klub történetének tizenötödik elnökválasztása 1953 óta, amikor még csak kizárólag a klub férfi pártoló tagjai járulhattak az urnák elé.

Mint ismert, Joan Laporta klubelnök és az igazgatótanács többi tagjai az alapszabályban rögzítettek szerint már bejelentette a lemondását annak érdekében, hogy így tiszta lappal elindulhassanak a márciusi választáson – amelyen egyébként az előrejelzések szerint ismét Laporta és csapata számít a favoritnak. A választás után azonnal összeszámolják a szavazatokat, és kihirdetik a klub új elnökét, akit hivatalosan július 1-jén iktatnak be hivatalába. Ideiglenes elnökként addig Rafa Yuste i Abel irányítja az első számú katalán klubot.

Laportának – jelen állás szerint – három kihívója lesz majd abban az esetben, ha valamennyiüknek sikerül összegyűjteniük az induláshoz szükséges aláírást: a legnagyobbb riválisa várhatóan Víctor Font üzletember lesz, aki már a 2021-es választásokon is megmérettette magát, és már hónapok óta erőteljesen támadja a Laporta-féle irányvonalat, tovább Marc Ciria pénzügyi szakember és üzleti tanácsadó, aki évek óta kritikus a klub pénzügyi helyzetét illetően, valamint Xavi Vilajoana üzletember, aki korábban a Barcelona futsal-szakosztályának felvirágoztatásában játszott nagy szerepet.