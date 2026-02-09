Nemzeti Sportrádió

NB III: korábbi élvonalbeli támadót igazolt a Pécs – hivatalos

2026.02.09. 15:06
Babati Benjámin a pécsieknél folytatja (Fotó: PMFC)
PMFC Babati Benjámin NB III
A labdarúgó NB III-ban szereplő PMFC hétfőn hivatalos oldalán hozta nyilvánosságra a korábban az élvonalbeli bajnokságot is megjárt Babati Benjámin érkezését.

„Klubunk mindenben megállapodott a 30 éves Babati Benjáminnal, akinek személyében jelentős élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező támadó érkezik NB III-as labdarúgócsapatunk keretébe. A rutinos játékos korábban több mint 250 tétmérkőzést játszott a ZTE-ben, majd erősítette a Mezőkövesdet és a Győrt, emellett góljaival kulcsszerepet vállalt az FC Csíkszereda első osztályba való feljutásában” – olvasható a pécsiek hivatalos közleményében.

Babati a klubnak érkezése után így fogalmazott: „Komoly húzóerőt jelentett számomra, hogy a szakmai stáb is számít rám. Szeretném a rutinommal segíteni a csapatot, hiszen korábban Zalaegerszegen és Csíkszeredában is részese voltam feljutásnak. Az első benyomásaim rendkívül pozitívak: a körülmények adottak, a csapattársak gyorsan befogadtak, így a beilleszkedéssel egyáltalán nincs gondom.”

 

