NB III: korábbi élvonalbeli támadót igazolt a Pécs – hivatalos

„Klubunk mindenben megállapodott a 30 éves Babati Benjáminnal, akinek személyében jelentős élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező támadó érkezik NB III-as labdarúgócsapatunk keretébe. A rutinos játékos korábban több mint 250 tétmérkőzést játszott a ZTE-ben, majd erősítette a Mezőkövesdet és a Győrt, emellett góljaival kulcsszerepet vállalt az FC Csíkszereda első osztályba való feljutásában” – olvasható a pécsiek hivatalos közleményében.

Babati a klubnak érkezése után így fogalmazott: „Komoly húzóerőt jelentett számomra, hogy a szakmai stáb is számít rám. Szeretném a rutinommal segíteni a csapatot, hiszen korábban Zalaegerszegen és Csíkszeredában is részese voltam feljutásnak. Az első benyomásaim rendkívül pozitívak: a körülmények adottak, a csapattársak gyorsan befogadtak, így a beilleszkedéssel egyáltalán nincs gondom.”