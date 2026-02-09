Tenisz-világranglisták: Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított

A legjobb száz között jegyzett Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna is javított a teniszezők világranglistáján.
A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint az Egyesült Államok elleni Davis Kupa-selejtezőt kihagyó Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 49., Marozsán Fábián pedig változatlanul a 46. helyen áll a rangsorban a hivatásos férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A nőknél Bondár Anna is egyet javított (63.), Gálfi Dalma pozíciója (90.) nem változott, Udvardy Panna pedig három helyet lépett előre (95.). Ezen a héten Fucsovics és Marozsán a rotterdami tornán szerepel, Gálfi pedig a portugáliai Oeirasban versenyez.
A világranglistát a férfiaknál a nemrégiben befejeződött Australian Open idei győztese, a spanyol Carlos Alcaraz, a nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.
Legfrissebb hírek
NS-jótékonyság: legyen tiéd Marozsán Fábián dedikált meze!
Tenisz
2026.02.07. 10:34
Kiállnak Bondár Anna mellett a korábbi kiváló magyar sportolók
Tenisz
2026.02.05. 19:07
Tenisz: Udvardy Panna a 16 között búcsúzott Ostravában
Tenisz
2026.02.04. 22:14
Bondár Anna: Soha nem támogattam a háborút
Tenisz
2026.02.03. 21:36
Ezek is érdekelhetik