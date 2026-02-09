Tenisz-világranglisták: Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított

A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint az Egyesült Államok elleni Davis Kupa-selejtezőt kihagyó Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 49., Marozsán Fábián pedig változatlanul a 46. helyen áll a rangsorban a hivatásos férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A nőknél Bondár Anna is egyet javított (63.), Gálfi Dalma pozíciója (90.) nem változott, Udvardy Panna pedig három helyet lépett előre (95.). Ezen a héten Fucsovics és Marozsán a rotterdami tornán szerepel, Gálfi pedig a portugáliai Oeirasban versenyez.

A világranglistát a férfiaknál a nemrégiben befejeződött Australian Open idei győztese, a spanyol Carlos Alcaraz, a nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.