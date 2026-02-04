Nemzeti Sportrádió

Másodszor nyert idegenben, és egy helyet előrébb lépett a Csíkszereda

2026.02.04. 16:55
Veres Szilárdot a hajrában cserélték le (Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
Metaloglobus Bucuresti Csíkszereda Superliga
A Csíkszereda Bödő korai góljával 1–0-ra legyőzte az utolsó helyezett Metaloglobust a román labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában. Kleinheisler László is hamarosan aláírhat a 13. helyre lépő székelyföldiekhez.

ROMÁN SUPERLIGA
25. FORDULÓ
Metaloglobus–Csíkszereda 0–1 (0–1)
Clinceni, Clinceni Aréna, 100 néző. Vezette: Roman
Metaloglobus: Gavrilas – Dumitru, Camara, Bădescu, Neacsu (Lis, a szünetben) – D. Irimia, Sabater (Abbey, a szünetben), Gheorghe, A. Irimia (Ghimfus, a szünetben) – Toutou (Huiban, 61.), Visics (Fernandes, 68.). Vezetőedző: Mihai Teja
Csíkszereda: Pap – Kabashi, Csürös, Palmes – Pászka, Végh, Veres (Dusinszki, 86.), Trif – Bödő (Bota, 71.), Nagy Z. (Eppel, 62.), Jebari (Anderson Ceará, a szünetben). Vezetőedző: Ilyés Róbert
Gólszerző: Bödő (6.)

Ilyés Róbert, az FK edzője hosszú hónapok után ismét előhúzta az 1–3–4–3-as játékrendszert, a támadósor közepére viszont nem Eppel Mártont, hanem a frissen érkező Nagy Zoárdot helyezte. A Puskás Akadémiától kölcsönvett csatár pedig már a 6. percben tökéletesen meglátta és kiszolgálta a védők mögé beinduló Bödő Efraimot, mire a 19 éves játékos életerős, félmagas lövést küldött a rövid sarokra, a labda a kapufáról a hálóba pattant.

A bukaresti csapatot megfogta a kapott gól, Nagy viszont további lehetőségeivel már nem tudott élni, noha Pászka Lóránd pontrúgásai főleg őt keresték. A hazai mezőnyfölény ellenére továbbra is az FK volt a veszélyesebb, de Pászka, majd Veres Szilárd is jócskán a kapu fölé lőtt.

A szünet után pedig játszott mezőnyfölényben a Metaloglobus, a csíki védelem minden beadást elfejelt, az átlövések pedig kevés gondot okoztak Pap Eduard kapusnak. A nagy helyzetek ezúttal is a bukaresti kapu előtt alakultak ki, Eppel a becserélése után két perccel az ötösről a kapusba lőtte a labdát, majd egy szöglet után Csürös Attila lőtt közelről fölé. A végig higgadtan védekező csíki csapat kerete csütörtökön igazán nagy névvel bővülhet, a meccs idején ugyanis Kleinheisler László is a városba érkezett, hogy aláírja a szerződését.

A Csíkszereda másodszor nyert idegenben, és a 13. helyre lépett előre, maga mögé utasítva az Unirea Sloboziát. 0–1

 

