Negóék fontos győzelmet arattak a francia bajnokságban

Stephan Zagadou fejesével, a 17 éves védő első profi góljával szerzett vezetést a Le Havre (1–0), ráadásul hamarosan emberelőnybe is került – Martial Godo elhibázott hátra passza után csapattársa, Ismael Doukouré nem tehetett mást, lerántotta a kapura törő Issa Soumarét.

Néhány perccel később Godo szép lövéssel ellensúlyozta hibáját (1–1), ám a második félidő elején a hazaiak újra előnybe kerültek Soumaré jóvoltából (2–1), és nem engedték kicsúszni kezükből a három pontot.

A Le Havre háromfordulónyi nyeretlenség után győzött.

Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Le Havre–Strasbourg 2–1 (Zagadou 26., Soumaré 54., ill. Godo 36.)

Kiállítva: Doukouré (29., Strasbourg)

Nice–Monaco 0–0

Angers–Toulouse 1–0 (Raolisoa 89.)

Auxerre–Paris FC 0–0

Később

20.45: Paris SG–Olympique Marseille

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Szombaton játszották

Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)

Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)

Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)

Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)

Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)

Pénteken játszották

Metz–Lille 0–0