Negóék fontos győzelmet arattak a francia bajnokságban
Stephan Zagadou fejesével, a 17 éves védő első profi góljával szerzett vezetést a Le Havre (1–0), ráadásul hamarosan emberelőnybe is került – Martial Godo elhibázott hátra passza után csapattársa, Ismael Doukouré nem tehetett mást, lerántotta a kapura törő Issa Soumarét.
Néhány perccel később Godo szép lövéssel ellensúlyozta hibáját (1–1), ám a második félidő elején a hazaiak újra előnybe kerültek Soumaré jóvoltából (2–1), és nem engedték kicsúszni kezükből a három pontot.
A Le Havre háromfordulónyi nyeretlenség után győzött.
Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Le Havre–Strasbourg 2–1 (Zagadou 26., Soumaré 54., ill. Godo 36.)
Kiállítva: Doukouré (29., Strasbourg)
Nice–Monaco 0–0
Angers–Toulouse 1–0 (Raolisoa 89.)
Auxerre–Paris FC 0–0
Később
20.45: Paris SG–Olympique Marseille
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Szombaton játszották
Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)
Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)
Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)
Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)
Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)
Pénteken játszották
Metz–Lille 0–0
|1. Lens
|21
|16
|1
|4
|37–17
|+20
|49
|2. Paris SG
|20
|15
|3
|2
|43–16
|+27
|48
|3. Lyon
|21
|13
|3
|5
|33–20
|+13
|42
|4. Marseille
|20
|12
|3
|5
|43–21
|+22
|39
|5. Lille
|21
|10
|3
|8
|34–30
|+4
|33
|6. Rennes
|21
|8
|7
|6
|31–34
|–3
|31
|7. Strasbourg
|21
|9
|3
|9
|34–27
|+7
|30
|8. Toulouse
|21
|8
|6
|7
|31–24
|+7
|30
|9. Angers
|21
|8
|5
|8
|22–25
|–3
|29
|10. Monaco
|21
|8
|4
|9
|32–33
|–1
|28
|11. Lorient
|21
|7
|7
|7
|27–33
|–6
|28
|12. Brest
|21
|7
|5
|9
|28–33
|–5
|26
|13. Le Havre
|21
|5
|8
|8
|18–26
|–8
|23
|14. Nice
|21
|6
|5
|10
|27–37
|–10
|23
|15. Paris FC
|21
|5
|7
|9
|25–31
|–6
|22
|16. Auxerre
|21
|3
|5
|13
|14–29
|–15
|14
|17. Nantes
|21
|3
|5
|13
|19–37
|–18
|14
|18. Metz
|21
|3
|4
|14
|21–46
|–25
|13