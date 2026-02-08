Nemzeti Sportrádió

Negóék fontos győzelmet arattak a francia bajnokságban

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 19:22
null
Két gólt ünnepelhetett a Le Havre a Strasbourg ellen (Fotó: AFP)
Címkék
Ligue 1 Nice Monaco Le Havre
Loic Nego csapata, a Le Havre élt a másfél félidőnyi emberelőnnyel, és hazai pályán 2–1-re győzött a Strasbourg ellen a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 21. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Stephan Zagadou fejesével, a 17 éves védő első profi góljával szerzett vezetést a Le Havre (1–0), ráadásul hamarosan emberelőnybe is került – Martial Godo elhibázott hátra passza után csapattársa, Ismael Doukouré nem tehetett mást, lerántotta a kapura törő Issa Soumarét.

Néhány perccel később Godo szép lövéssel ellensúlyozta hibáját (1–1), ám a második félidő elején a hazaiak újra előnybe kerültek Soumaré jóvoltából (2–1), és nem engedték kicsúszni kezükből a három pontot.

A Le Havre háromfordulónyi nyeretlenség után győzött.

Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Le Havre–Strasbourg 2–1 (Zagadou 26., Soumaré 54., ill. Godo 36.)
Kiállítva: Doukouré (29., Strasbourg)
Nice–Monaco 0–0
Angers–Toulouse 1–0 (Raolisoa 89.)
Auxerre–Paris FC 0–0
Később
20.45: Paris SG–Olympique Marseille

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Szombaton játszották
Lens–Rennes 3–1 (Édouard 41., Aguilar 54., Saint-Maximin 78., ill. Lepaul 8.)
Kiállítva: Aguilar (Lens, 56.)
Brest–Lorient 2–0 (Lascary 50., Ajorque 77.)
Nantes–Lyon 0–1 (Sulc 25.)
Kiállítva: Endrick (Lyon, 61.)
Pénteken játszották
Metz–Lille 0–0

Kapcsolódó tartalom

Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

Breton derbit nyert a Brest, emberhátrányban nyert a Lens is.

Ligue 1: nem bírt a sereghajtóval a Lille

A Metz három meccs után először szerzett pontot.
  1. Lens21161437–17+20 49 
  2. Paris SG20153243–16+27 48 
  3. Lyon21133533–20+13 42 
  4. Marseille20123543–21+22 39 
  5. Lille21103834–30+4 33 
  6. Rennes2187631–34–3 31 
  7. Strasbourg2193934–27+7 30 
  8. Toulouse2186731–24+7 30 
  9. Angers2185822–25–3 29 
10. Monaco2184932–33–1 28 
11. Lorient2177727–33–6 28 
12. Brest2175928–33–5 26 
13. Le Havre2158818–26–8 23 
14. Nice21651027–37–10 23 
15. Paris FC2157925–31–6 22 
16. Auxerre21351314–29–15 14 
17. Nantes21351319–37–18 14 
18. Metz21341421–46–25 13 

 

Ligue 1 Nice Monaco Le Havre
Legfrissebb hírek

Endricket kiállították, emberhátrányban nyert a Lyon

Francia labdarúgás
22 órája

Ligue 1: nem bírt a sereghajtóval a Lille

Francia labdarúgás
2026.02.06. 22:53

Utolsóként a Strasbourg jutott be a legjobb nyolc közé a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.05. 23:05

Svéd védő érkezett a Juventushoz, Tonali mégsem igazolt az Arsenalhoz – lezárult a téli transzferpiac az elitligákban

Minden más foci
2026.02.02. 20:59

Hakimi pirosat kapott, de a PSG így is nyert Strasbourgban

Francia labdarúgás
2026.02.01. 22:44

Kétgólos hátrányból felállva, a 94. percben mentett pontot a Paris FC a Marseille ellen

Francia labdarúgás
2026.01.31. 23:01

Férfi kosárlabda Euroliga: olasz, spanyol, szerb és görög győzelem

Kosárlabda
2026.01.30. 23:03

A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott

Francia labdarúgás
2026.01.30. 22:58
Ezek is érdekelhetik