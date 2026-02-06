Videó: Szabó Levente megszerezte első gólját lengyel csapatában

Nemzeti Sportrádió

Szabó Levente második meccsén megszerezte első gólját a lengyel Zaglebie Lubinban, a Korona Kielce elleni lengyel élvonalbeli bajnokin.

A magyar támadó 1–0-s hátrányban, közvetlen közelről pofozta a hálóba a labdát a 84. percben. A bajnoki tabella negyedik helyén álló lubiniak két perccel később öngóllal is betaláltak, így mindhárom pontot zsebre vághatták a meccs végén.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa (I. osztály)
Korona Kielce–Zaglebie Lubin 1–2
Zaglebie Lubin: Szabó Levente a 65. percben csereként állt be, a 84. percben gólt szerzett.

 

