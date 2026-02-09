Izgalmas verseny, nagy hideg – és egy szerencsés győzelem története

– Az eredményeket böngészve látható, hogy szoros versenyben győzött a hölgyek között a Zúzmara Félmaratonon: az aranyérem volt a cél?

– Ez volt az idei első versenyem, még a felkészülési időszakban vagyok, így nem is voltak merész céljaim – mondta a Csupasportnak Herczog Anna. – Azt kiszámoltam, hogy körülbelül milyen gyorsan tudom teljesíteni a távot, de arra nem gondoltam, hogy biztos nyerek, csupán a saját tempómra figyeltem végig. Nem az első hely megszerzése lebegett a szemem előtt, bár tavaly is én nyertem, és most is szerencsém volt.

– Szerencséje volt?!

– Izgalmasan alakult a futás, mert Hercsel Adél tizenöt-tizenhat kilométerig magabiztosan vezetett, s mögötte a második helyen haladtam. Csak a saját tempómra koncentráltam a hidegben, s a csúszós pályán nem szerettem volna kockázatot vállalni. Nyilvánvalóan nem az egyéni csúcsom megdöntésére mentem. Egyébként már az elején ellépett tőlem Adél, de igazából nem akartam tartani vele a lépést, nekem túl gyors lett volna ez a kezdés. Aztán egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy megáll a frissítőpontoknál. Az egyik lassulásánál megelőztem és elsőként értem be a célba. Utólag kiderült, többször is görcs hátráltatta. Összességében végig egyenletesen futottam, azt pedig tudtam és készültem is rá, hogy a pálya első része nehezebb, mint a második. Nem először vettem részt ezen az eseményen, így tisztában voltam vele, hogy akadnak csúszós részek. A Sashegyi Gepárdokhoz tartozom, a csapatomból többen vettünk részt a versenyen, edzőm, Szabó Gábor a férfiaknál második lett, míg Czucz Bálint harmadik. Illetve el kell még mondanom, akadtak olyanok, akik a végén segítettek tartani a tempót, nekik nagyon szépen köszönöm.

– Mi jelentette a legnagyobb kihívást?

– A hideg és a csúszós talaj okozott némi nehézséget. Igaz, a szervezők sót szórtak az útra, letakarították, de így is nehéz volt, előfordult, hogy egy-egy befagyott pocsolyájánál figyelni kellett. Sok fordító is volt, és a lépcsők veszélyesek voltak. Nem szeretek hidegben futni, volt nálam kézmelegítő, ami valamelyest javított a helyzeten. Melegben sokkal jobban esik a futás, jól is bírom a hőséget, bár tudom, az ideális futóidő a kettő között van. Most ez volt a feladat, amit sikerült megoldanom.

– Ha már ilyen jól kezdődött az esztendő, milyen lesz a folytatás?

– Szeretnék néhány országos bajnoki eseményen futni, ilyen lesz például a maratoni és félmaratoni ob. Tavaly részt vettem a hegyifutó félmaratoni világbajnokságon a magyar csapattal, idén remélem, ismét ott lehetek, ám ezúttal az Európa-bajnokságon. Természetesen vannak tervben további versenyek, de mindegyikről még nem döntöttem.

Képek: Zúzmara Félmaraton/Facebook

