Stollárék az első fordulóban búcsúztak a dohai tenisztornától

2026.02.09. 15:06
Kato Miju és Stollár Fanny (Fotó: Getty Images)
Stollár Fanny a japán Kato Mijuval az oldalán az első fordulóban kiesett a dohai négymillió dollár (1.27 milliárd forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztorna páros versenyében.

A magyar–japán duó hétfőn az orosz Alekszandra Panova és Gyijana Snajder ellen kezdte meg szereplését, s a találkozó egy-egy győztes szettet követően a tíz nyert pontig tartó döntő rövidítésbe torkollott.

Ebben 6–7-ig fej fej mellett haladtak, ezután viszont Stollárék már csak egy labdamenetet nyertek. Az összecsapás 1 óra 23 percig tartott.

WTA-TORNA, DOHA (4 millió dollár, kemény pálya)
Páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Alekszandra Panova, Gyijana Snajder (orosz)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán) 6:3, 2:6, 10–7 – döntő rövidítés

(MTI)

 

