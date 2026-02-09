Stollárék az első fordulóban búcsúztak a dohai tenisztornától

A magyar–japán duó hétfőn az orosz Alekszandra Panova és Gyijana Snajder ellen kezdte meg szereplését, s a találkozó egy-egy győztes szettet követően a tíz nyert pontig tartó döntő rövidítésbe torkollott.

Ebben 6–7-ig fej fej mellett haladtak, ezután viszont Stollárék már csak egy labdamenetet nyertek. Az összecsapás 1 óra 23 percig tartott.

WTA-TORNA, DOHA (4 millió dollár, kemény pálya)

Páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Alekszandra Panova, Gyijana Snajder (orosz)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán) 6:3, 2:6, 10–7 – döntő rövidítés

(MTI)