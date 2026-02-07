Anderson Ceará duplázott, ismét nyert a Csíkszereda

SUPERLIGA

26. FORDULÓ

FK Csíkszereda–UTA Arad 2–0 (2–0)

Csíkszereda, Városi-szadion. Vezeti: Andrei Moroita

Csíkszereda: Pap – Pászka, Kabashi, Csürös, Trif – Végh (Palmes, 43.), Veres – Anderson Ceará (Loeper, a szünetben), Gustavo Cabral (Jebari, a szünetben), Bota (Noveli, 76.) – Eppel (Nagy Z., 65.).

Vezetőedző: Ilyés Róbert.

Kispadon: Simon, Bettini, Bloj, Nagy Z., Palmes, Hegedűs, Kleinheisler, Dusinszki, Jebari, Loeper, Szalay, Noveli

UTA: Tordai – Iacob, Poulolo (Cionisz, 68.), Poszpelov, Alomerovic – Van Durmen (Mino, a szünetben), Odada (Hrezdac, a szünetben) – Taroi (Barbu, a szünetben), Roman, Costache (Gojkovics, a szünetben) – Abdallah.

Vezetőedző: Adrian Mihalcea

Kispadon: Rosu, Benga, Stolnik, Cionisz, Hrezdac, L. Mihai, Coman, Barbu, Mino, Gojkovics, Ciubancan

Gólszerző: Anderson Ceará (16., 35.)

Részletek hamarosan.