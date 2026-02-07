Nemzeti Sportrádió

Anderson Ceará duplázott, ismét nyert a Csíkszereda

2026.02.07. 15:57
Anderson Ceará csak egy félidőt játszott, de kétszer is betalált az Arad kapujába (Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
A Csíkszereda Anderson Ceará két góljával 2–0-ra győzte le hazai pályán a felsőházi rájátszásra pályázó UTA Aradot a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) 26. fordulójában.

SUPERLIGA
26. FORDULÓ
FK Csíkszereda–UTA Arad 2–0 (2–0)
Csíkszereda, Városi-szadion. Vezeti: Andrei Moroita 
Csíkszereda: Pap – Pászka, Kabashi, Csürös, Trif – Végh (Palmes, 43.), Veres – Anderson Ceará (Loeper, a szünetben), Gustavo Cabral (Jebari, a szünetben), Bota (Noveli, 76.) – Eppel (Nagy Z., 65.). 
Vezetőedző: Ilyés Róbert. 
Kispadon: Simon, Bettini, Bloj, Nagy Z., Palmes, Hegedűs, Kleinheisler, Dusinszki, Jebari, Loeper, Szalay, Noveli 
UTA: Tordai – Iacob, Poulolo (Cionisz, 68.), Poszpelov, Alomerovic – Van Durmen (Mino, a szünetben), Odada (Hrezdac, a szünetben) – Taroi (Barbu, a szünetben), Roman, Costache (Gojkovics, a szünetben) – Abdallah. 
Vezetőedző: Adrian Mihalcea 
Kispadon: Rosu, Benga, Stolnik, Cionisz, Hrezdac, L. Mihai, Coman, Barbu, Mino, Gojkovics, Ciubancan
Gólszerző: Anderson Ceará (16., 35.)

Ezek is érdekelhetik