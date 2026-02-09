Férfi kosárlabda NB I: egy pontot levontak a Szegedtől
A csongrádi klub közösségi oldalának hétfői híradása szerint az EPS-Honvéddal szemben 77–70-re elveszített hazai bajnoki mérkőzésen – technikai probléma következtében – Anda Dávid nem rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, így a center jogosulatlanul szerepelt a találkozón, az MKOSZ ezért vont le egy pontot a csapattól.
A Szeged kedden a címvédő Szolnok együttesét fogadja az NB I alapszakaszában. A csapatkapitány Kerpel-Fronius Gáspár biztosan nem léphet pályára, mert a Körmend ellen megnyert legutóbbi mérkőzésen megsérült a válla.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
18
17
1
1691–1376
0.972
35
|2. Szombathely
19
15
4
1724–1509
0.895
34
|3. Fehérvár
19
13
6
1768–1635
0.842
32
|4. Kaposvár
19
12
7
1719–1667
0.816
31
|5. Debrecen
19
12
7
1577–1586
0.816
31
|6. Paks
19
10
9
1685–1622
0.763
29
|7. Sopron
19
10
9
1541–1519
0.763
29
|8. Honvéd
19
9
10
1530–1524
0.737
28
|9. Körmend
19
7
12
1667–1776
0.684
26
|10. Kecskemét
19
6
13
1491–1615
0.658
25
|11. Zalaegerszeg
19
6
13
1574–1693
0.658
25
|12. Pécs
19
6
13
1588–1635
0.658
25
|13. Oroszlány
19
4
15
1554–1735
0.605
23
|14. Szeged
18
5
13
1337–1554
0.639
22