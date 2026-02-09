Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: egy pontot levontak a Szegedtől

2026.02.09. 16:20
Fotó: SZTE-Szedeák
Egy pontot levont az SZTE-Szedeák élvonalbeli férfi kosárlabdacsapatától a magyar szövetség (MKOSZ) versenybizottsága.

A csongrádi klub közösségi oldalának hétfői híradása szerint az EPS-Honvéddal szemben 77–70-re elveszített hazai bajnoki mérkőzésen – technikai probléma következtében – Anda Dávid nem rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, így a center jogosulatlanul szerepelt a találkozón, az MKOSZ ezért vont le egy pontot a csapattól.

A Szeged kedden a címvédő Szolnok együttesét fogadja az NB I alapszakaszában. A csapatkapitány Kerpel-Fronius Gáspár biztosan nem léphet pályára, mert a Körmend ellen megnyert legutóbbi mérkőzésen megsérült a válla.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K      

Relatív

  1. Szolnok

18

17

1

1691–1376

0.972 

35 

  2. Szombathely

19

15

4

1724–1509

0.895 

34 

  3. Fehérvár

19

13

6

1768–1635

0.842 

32 

  4. Kaposvár

19

12

7

1719–1667

0.816 

31 

  5. Debrecen

19

12

7

1577–1586

0.816 

31 

  6. Paks

19

10

9

1685–1622

0.763 

29 

  7. Sopron

19

10

9

1541–1519

0.763 

29 

  8. Honvéd

19

9

10

1530–1524

0.737 

28 

  9. Körmend

19

7

12

1667–1776

0.684 

26 

10. Kecskemét

19

6

13

1491–1615

0.658 

25 

11. Zalaegerszeg

19

6

13

1574–1693

0.658 

25 

12. Pécs

19

6

13

1588–1635

0.658 

25 

13. Oroszlány

19

4

15

1554–1735

0.605 

23 

14. Szeged

18

5

13

1337–1554

0.639

22

 

 

