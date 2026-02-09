Férfi kosárlabda NB I: egy pontot levontak a Szegedtől

A csongrádi klub közösségi oldalának hétfői híradása szerint az EPS-Honvéddal szemben 77–70-re elveszített hazai bajnoki mérkőzésen – technikai probléma következtében – Anda Dávid nem rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, így a center jogosulatlanul szerepelt a találkozón, az MKOSZ ezért vont le egy pontot a csapattól.

A Szeged kedden a címvédő Szolnok együttesét fogadja az NB I alapszakaszában. A csapatkapitány Kerpel-Fronius Gáspár biztosan nem léphet pályára, mert a Körmend ellen megnyert legutóbbi mérkőzésen megsérült a válla.