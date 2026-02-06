Az Union Berlin és az Eintracht Frankfurt sem tudta megszakítani rossz sorozatát
A hazai szurkolók a meccs elején „bedurrantották” a pirotechnikát, olyannyira, hogy a 9. percben a füst miatt több mint hat percet állt a játék, a lelátó pedig úgy nézett ki, mintha lángokban állt volna. Majdhogynem ez volt az első félidő legizgalmasabb momentuma – még a szünet előtt volt Aljoscha Kemleinnek egy bombája, Kaua Santos a léc alól tolta ki a labdát.
A második játékrész sem volt sokkal jobb, az utolsó negyedórára pörögtek fel az események. Derrick Köhn eltalálta a jobb kapufát, majd a kezdőként szóhoz jutó Schäfer András már nem volt a pályán, amikor az Eintracht Frankfurt megszerezte a vezetést – Nathaniel Brown 106 km/h-s sebességgel zúdította a labdát a kapu jobb oldalába. Gyorsan egyenlített a berlini csapat (és pontot is mentett), miután Oscar Höjlund szabálytalankodott a tizenhatoson belül, amiért megkapta a második sárgáját. A büntetőhöz Leopold Querfeld állt oda, és borzasztóan végezte el, ám a laposan, enyhén jobbra tartó labda átcsusszant Kaua Santos hóna alatt.
Immár hat bajnoki óta nyeretlen az Union Berlin, míg a frankfurtiak kilenc tétmeccse képtelenek győzni, de legalább négy vereség után ezúttal nem kaptak ki – döntetlennel debütált a csapatot hétfő óta irányító Albert Riera vezetőedző. 1–1
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
15.30: Freiburg–Werder Bremen
15.30: Heidenheim–Hamburg
15.30: Mainz–Augsburg
15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart
15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
18.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|20
|16
|3
|1
|74–18
|+56
|51
|2. Borussia Dortmund
|20
|13
|6
|1
|41–19
|+22
|45
|3. Hoffenheim
|20
|13
|3
|4
|43–23
|+20
|42
|4. Stuttgart
|20
|12
|3
|5
|37–26
|+11
|39
|5. RB Leipzig
|20
|11
|3
|6
|38–27
|+11
|36
|6. Bayer Leverkusen
|19
|11
|2
|6
|38–26
|+12
|35
|7. Eintracht Frankfurt
|21
|7
|7
|7
|41–46
|–5
|28
|8. Freiburg
|20
|7
|6
|7
|31–33
|–2
|27
|9. Union Berlin
|21
|6
|7
|8
|26–34
|–8
|25
|10. 1. FC Köln
|20
|6
|5
|9
|29–32
|–3
|23
|11. Augsburg
|20
|6
|4
|10
|24–37
|–13
|22
|12. Mönchengladbach
|20
|5
|6
|9
|24–33
|–9
|21
|13. Hamburg
|19
|4
|7
|8
|19–29
|–10
|19
|14. Wolfsburg
|20
|5
|4
|11
|28–42
|–14
|19
|15. Werder Bremen
|20
|4
|7
|9
|22–38
|–16
|19
|16. Mainz
|20
|4
|6
|10
|23–33
|–10
|18
|17. St. Pauli
|20
|3
|5
|12
|18–34
|–16
|14
|18. Heidenheim
|20
|3
|4
|13
|19–45
|–26
|13