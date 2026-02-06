Az Union Berlin és az Eintracht Frankfurt sem tudta megszakítani rossz sorozatát

A hazai szurkolók a meccs elején „bedurrantották” a pirotechnikát, olyannyira, hogy a 9. percben a füst miatt több mint hat percet állt a játék, a lelátó pedig úgy nézett ki, mintha lángokban állt volna. Majdhogynem ez volt az első félidő legizgalmasabb momentuma – még a szünet előtt volt Aljoscha Kemleinnek egy bombája, Kaua Santos a léc alól tolta ki a labdát.

Ilyen látványt nyújtott a lelátó (Fotó: Getty Images)

A második játékrész sem volt sokkal jobb, az utolsó negyedórára pörögtek fel az események. Derrick Köhn eltalálta a jobb kapufát, majd a kezdőként szóhoz jutó Schäfer András már nem volt a pályán, amikor az Eintracht Frankfurt megszerezte a vezetést – Nathaniel Brown 106 km/h-s sebességgel zúdította a labdát a kapu jobb oldalába. Gyorsan egyenlített a berlini csapat (és pontot is mentett), miután Oscar Höjlund szabálytalankodott a tizenhatoson belül, amiért megkapta a második sárgáját. A büntetőhöz Leopold Querfeld állt oda, és borzasztóan végezte el, ám a laposan, enyhén jobbra tartó labda átcsusszant Kaua Santos hóna alatt.

Immár hat bajnoki óta nyeretlen az Union Berlin, míg a frankfurtiak kilenc tétmeccse képtelenek győzni, de legalább négy vereség után ezúttal nem kaptak ki – döntetlennel debütált a csapatot hétfő óta irányító Albert Riera vezetőedző. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)

Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játsszák

15.30: Freiburg–Werder Bremen

15.30: Heidenheim–Hamburg

15.30: Mainz–Augsburg

15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart

15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

18.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)