Az Union Berlin és az Eintracht Frankfurt sem tudta megszakítani rossz sorozatát

2026.02.06. 22:38
Nem tudtak nyerni Schäfer Andrásék (Fotó: Getty Images)
A Schäfer Andrással felálló Union Berlin hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az Eintracht Frankfurttal a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 21. fordulójának pénteki esti, nyitó mérkőzésén.

A hazai szurkolók a meccs elején „bedurrantották” a pirotechnikát, olyannyira, hogy a 9. percben a füst miatt több mint hat percet állt a játék, a lelátó pedig úgy nézett ki, mintha lángokban állt volna. Majdhogynem ez volt az első félidő legizgalmasabb momentuma – még a szünet előtt volt Aljoscha Kemleinnek egy bombája, Kaua Santos a léc alól tolta ki a labdát.

1. FC Union Berlin v Eintracht Frankfurt - Bundesliga
Ilyen látványt nyújtott a lelátó (Fotó: Getty Images)

A második játékrész sem volt sokkal jobb, az utolsó negyedórára pörögtek fel az események. Derrick Köhn eltalálta a jobb kapufát, majd a kezdőként szóhoz jutó Schäfer András már nem volt a pályán, amikor az Eintracht Frankfurt megszerezte a vezetést – Nathaniel Brown 106 km/h-s sebességgel zúdította a labdát a kapu jobb oldalába. Gyorsan egyenlített a berlini csapat (és pontot is mentett), miután Oscar Höjlund szabálytalankodott a tizenhatoson belül, amiért megkapta a második sárgáját. A büntetőhöz Leopold Querfeld állt oda, és borzasztóan végezte el, ám a laposan, enyhén jobbra tartó labda átcsusszant Kaua Santos hóna alatt.

Immár hat bajnoki óta nyeretlen az Union Berlin, míg a frankfurtiak kilenc tétmeccse képtelenek győzni, de legalább négy vereség után ezúttal nem kaptak ki – döntetlennel debütált a csapatot hétfő óta irányító Albert Riera vezetőedző. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játsszák
15.30: Freiburg–Werder Bremen
15.30: Heidenheim–Hamburg
15.30: Mainz–Augsburg
15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart
15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
18.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München20163174–18+5651
  2. Borussia Dortmund20136141–19+2245
  3. Hoffenheim20133443–23+2042
  4. Stuttgart20123537–26+1139
  5. RB Leipzig20113638–27+1136
  6. Bayer Leverkusen19112638–26+1235
  7. Eintracht Frankfurt2177741–46–528
  8. Freiburg2076731–33–227
  9. Union Berlin2167826–34–825
10. 1. FC Köln2065929–32–323
11. Augsburg20641024–37–1322
12. Mönchengladbach2056924–33–921
13. Hamburg1947819–29–1019
14. Wolfsburg20541128–42–1419
15. Werder Bremen2047922–38–1619
16. Mainz20461023–33–1018
17. St. Pauli20351218–34–1614
18. Heidenheim20341319–45–2613

 

