Vereséggel kezdte az évet a Komárom

A zsolnai stadionban 1255 néző előtt a mérkőzés első órájában csak az volt a kérdés, hány gólt szerez a hazai csapat. A zöld-sárgák sorra dolgozták ki a helyzeteiket, és Michal Fasko góljával a 20. perctől vezettek. Ha nincs a KFC kapujában Száraz Benjámin, illetve, ha pontosabban céloznak a hazaiak, akár négy-öt góllal is elhúzhattak volna.

A hajrához közeledve Komárom egyre inkább átvette az irányítást. A vendégek két veszélyes lövéssel is próbálkoztak, de a hazai kapus, Jakub Badzgon a helyén volt. Maradt az 1–0, a lilák előnye így már csak két pont a tizenegyedik Kassa előtt.

Jövő héten felvidéki derbi következik: Komárom a Dunaszerdahelyt fogadja – nem a Duna partján, hanem Aranyosmaróton.

NIKÉ LIGA

19. forduló

Zsolna–Komárom 1–0

Zsolna: Szánthó Regő a 87. percben lépett pályára; Komárom: Szűcs Patrik a szünetben állt be, végigjátszotta a második félidőt.