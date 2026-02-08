Nemzeti Sportrádió

Vereséggel kezdte az évet a Komárom

2026.02.08. 18:10
23-asal Szűcs Patrik (Fotó: Komárom)
Komárom Zsolna Niké Liga
Nem a legjobb időszakát éli a Komárom. A Niké Ligában elveszítette a tavalyi év utolsó mérkőzését, és az új esztendőt is vereséggel kezdte: Zsolnán 1–0-ra kapott ki, így a tabellán továbbra is a kilencedik helyen áll.

 

A zsolnai stadionban 1255 néző előtt a mérkőzés első órájában csak az volt a kérdés, hány gólt szerez a hazai csapat. A zöld-sárgák sorra dolgozták ki a helyzeteiket, és Michal Fasko góljával a 20. perctől vezettek. Ha nincs a KFC kapujában Száraz Benjámin, illetve, ha pontosabban céloznak a hazaiak, akár négy-öt góllal is elhúzhattak volna.

A hajrához közeledve Komárom egyre inkább átvette az irányítást. A vendégek két veszélyes lövéssel is próbálkoztak, de a hazai kapus, Jakub Badzgon a helyén volt. Maradt az 1–0, a lilák előnye így már csak két pont a tizenegyedik Kassa előtt.

Jövő héten felvidéki derbi következik: Komárom a Dunaszerdahelyt fogadja – nem a Duna partján, hanem Aranyosmaróton.

NIKÉ LIGA
19. forduló
Zsolna–Komárom 1–0 
Zsolna: Szánthó Regő a 87. percben lépett pályára; Komárom: Szűcs Patrik a szünetben állt be, végigjátszotta a második félidőt.

 

Komárom Zsolna Niké Liga
