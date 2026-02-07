Büntetőt hibázva simán elbukta a Slovan elleni rangadót a DAC

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

19. FORDULÓ

DAC–SLOVAN BRATISLAVA 0–3 (0–2)

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 9301 néző. Vezette: Ocenás

DAC: Bartels – Kapanadze, Blazek, Nemanic, Modesto – A. Gruber (Bationo, a szünetben), Tuboly, Ouro – Trusa (Sylla, 13.), Kukovec (A. Gueye, 64.; Kmet, 83.), Ramadan (Udvaros, 64.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

SLOVAN: Trnovsky – Blackman, Bajric, S. Markovics, S. Cruz – Pokorny (Ihnatenko, 78.), R. Ibrahim – Gajdos (N. Jankovic, 71.) – Marcelli (Mak, 82.), Kuharevics (Grieger, 71.), Weiss (Barszegjan, 71.). Vezetőedző: Vladimír Weiss

Gólszerző: Gajdos (12., 53.), Kuharevics (43. – 11-esből)

Kiállítva: Bationo (48.)

Nagy napra ébredt Dunaszerdahely. Hatvankét nap után visszatért a bajnoki idény a felvidéki városba. Ugyan a télen a sárga-kékek eladták legértékesebb játékosukat, Redzic Damirt rekordot jelentő 4,75 millió euróért az RB Salzburgnak, ennek ellenére a Dunaszerdahely nem ad alább. „Bajnokok szeretnénk lenni” – mondta Jan van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója.

Véletlenek nincsenek: ma ünnepelte 80. születésnapját Pecze Károly, a DAC történelmének egyik meghatározó alakja, a csapat egykori sikerkovácsa. Vezetőedzőként örökre beírta nevét a klub aranykönyvébe, hiszen az ő irányításával jutott fel először az élvonalba a DAC, majd 1987-ben elhódította a Csehszlovák Kupát, és először szerepelt az európai kupákban. A mai ünnepélyes kezdőrúgást a jubiláns végezte el. A dunaszerdahelyiek az átigazolási piacon sem tétlenkedtek: megszerezték a szlovén Nino Kukovecet, aki ma a kezdőcsapatban kapott helyet. Rajta kívül a szlovák válogatott Matus Kmet is sárga-kék mezt öltött. Már hetek óta érezhető volt, hogy ma megtelik a MOL Aréna. Így is lett: 9 301 néző látogatott ki a mérkőzésre. A dunaszerdahelyi „szentély” lelátójára a Kárpát-medence magyar lakta vidékeiről érkeztek drukkerek. A városban reggel óta a hazaiakon kívül sok fanatikus szurkoló volt az anyaországból, Erdélyből és a Délvidékről is.

Nem a legjobb előjellel jött ki a hazai csapat a bemelegítésre. A kapuban a hazaiak harmadik számú hálóőre, Jan-Christoph Bartels állt. A héten ugyanis Fellipe kapusnak kiugrott a válla. „Nem lesz gond Jannal. Gond nélkül megoldja a feladatát” – mondta lapunknak a sárga-kékek első számú hálóőre, Alekszandar Popovics, aki a törökországi edzőtáborban sérült meg, és még egy hónapig harcképtelen lesz.

A Nélküled ma különösen érzelmes volt, a zenét a Parno Graszt adta. Bár a pozsonyi „szurkolók” megpróbálták magyargyalázással megzavarni a DAC-himnuszt, az ének olyan hangos volt, hogy nem volt esélyük. Egyébként a Slovan drukkerek hűek maradtak önmagukhoz, szinte napirenden volt a magyargyalázás, a Ferencváros káromlása. Ha a mai találkozó európai kupameccs lett volna, akkor a szlovák bajnokra stadionbezárás várna. De mivel Szlovákiában vagyunk, pár ezres büntetést kapnak majd a fővárosiak.

A hazaiak számára a nyolcadik percben jött az újabb csapás: Sandro Da Cruz szabálytalansága után Matej Trusa olyan szerencsétlenül esett, hogy kiment a válla, és le kellett cserélni. Sírva hagyta el a pályát a hazai támadó. A következő csapásra sem kellett sokat várni: a vendégek hárították a beadást, majd egy gyors ellentámadás után Artur Gajdos megszerezte a vezetést. Ezután a vendégszektor pirotechnikai bemutatója miatt füst lepte el a pályát, és félbeszakadt a találkozó. Nyolc perc után a játékvezető az öltözőbe küldte a csapatokat. Közel negyedórás kényszerszünet után folytatódott a mérkőzés. Az újrakezdés után remek lehetőség kínálkozott a dunaszerdahelyiek számára az egyenlítésre: Nino Kukovec elleni szabálytalanság után büntetőhöz jutott a hazai csapat. Hosszú VAR-ellenőrzés után Ammar Ramadan állt a labda mögé, aki szeptemberben kihagyta a tizenegyest a Slovan ellen. Most sem járt sikerrel: gyenge lövését biztosan fogta Martin Trnovský. A DAC volt az aktívabb, de nem jött az egyenlítő gól. A másik oldalon viszont igen: Filip Blazek nagy hibája után a hazai hálóőr szabálytalanul állította meg Artur Gajdost, a megítélt büntetőt pedig Mikola Kuharjevics értékesítette. A hátralévő percekben a vendégszektor botrányos viselkedéséről szólt: hosszú percig tartó magyargyalázásról szólt. Úgy értesültünk, hogy a szünetben a találkozó ellenőre bekérette a vendégek csapatkapitányát Vladimír Weisset és figyelmeztette őt, hogy hasson a vendégszurkolókra, hogy hagyják abba a magyargyalázást.

A sokadik csapásra sem kellett sokáig várni: a szünetben beállt Julien Bationo három percig volt a pályán, amikor a pálya közepén keményen odalépett Rahim Ibrahimnak és a játékvezető kezében villant a piros lap. Tíz emberre fogyatkozott a DAC. Nemsokára Artur Gajdos megszerezte a második gólját és idő előtt eldőlt a találkozó. Ezután már csak csendben lefolyt a mérkőzés. A vendégek biztosan őrizték az előnyüket, a hazaiak pedig a nagy akarat ellenére nem tudtak szépíteni. 0–3

PERCRŐL PERCRE