Megérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó

2026.02.09. 16:34
A McLaren dizájnjában nem igazán tér el az elődjétől, de az eredmények terén mire lesz képes az MCL40-es? (Fotó: McLaren)
F1 McLaren Formula–1 Lando Norris Oscar Piastri
A Formula–1-es McLaren hétfő délután leleplezte, milyen festést kap a 2026-os versenygépe, az MCL40-es.

A McLaren 1998 után először hódította el az egyéni és a konstruktőri címet egyazon évben, így minden szempontból a csúcson zárta az előző szabálykorszakot. Ugyan 2026 teljesen új éra kezdetét fémjelzi a Formula–1-ben, a csapat mindent megtesz, hogy esélye nyíljon a címvédésre.

Bár a wokingiak nem szerepeltek rosszul a Circuit de Catalunyán lezajlott bejáratáson, nem volt zökkenőmentes a kezdet: az istállót hátráltatták problémák, és saját bevallása szerint egyelőre még nem találta meg tökéletesen az összhangot sem a Mercedes erőforrással. Az akkor még fekete tesztfestésbe burkolózó kocsi 291 kört tett meg, miközben a legszorgalmasabb Mercedes 500 körig jutott.

Az új korszaknak változatlan pilótafelállással, a regnáló bajnokkal, Lando Norrisszal és az egyéni összetett harmadik helyén záró Oscar Piastrival lendül neki az istálló, melyet továbbra is Andrea Stella és Zak Brown irányít. Az wokingi alakulat a dizájnhoz sem nyúlt hozzá jelentős mértékben: a hétfő délutáni eseményen – amelyet az első hivatalos tesztnek otthont adó bahreini pályán rendeztek – narancs és fekete színbe öltözött McLarenről hullt le a lepel. Az istálló névadó szponzora az idei évtől a Mastercard. 

Fotó: McLaren
Fotó: McLaren
Fotó: McLaren

 

Fotó: McLaren

A bemutatók sorát az Aston Martin zárja, közép-európai idő szerint 20 órakor lepleződik le, milyen köntöst kap az Adrian Newey által tervezett AMR26-os. 
 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
WilliamsA Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
CadillacA Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó
IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

McLARENNorrisPiastriNorris/Piastri
FERRARILeclerc/HamiltonHamilton/LeclercLeclerc/Hamilton
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar

Verstappen
MERCEDESAntonelli/RussellRussell/AntonelliRussell/Antonelli
ASTON MARTINStrollAlonso
ALPINEColapintoColapinto/GaslyGasly
HAASOconBearmanBearman/Ocon
RACING BULLSLawsonLindbladLawson/Lindblad
WILLIAMS

AUDIBortoletoHülkenbergBortoleto/Hülkenberg
CADILLAC

Bottas/Pérez

Pérez

Bottas

 

 

