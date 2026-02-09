Megérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó
A McLaren 1998 után először hódította el az egyéni és a konstruktőri címet egyazon évben, így minden szempontból a csúcson zárta az előző szabálykorszakot. Ugyan 2026 teljesen új éra kezdetét fémjelzi a Formula–1-ben, a csapat mindent megtesz, hogy esélye nyíljon a címvédésre.
Bár a wokingiak nem szerepeltek rosszul a Circuit de Catalunyán lezajlott bejáratáson, nem volt zökkenőmentes a kezdet: az istállót hátráltatták problémák, és saját bevallása szerint egyelőre még nem találta meg tökéletesen az összhangot sem a Mercedes erőforrással. Az akkor még fekete tesztfestésbe burkolózó kocsi 291 kört tett meg, miközben a legszorgalmasabb Mercedes 500 körig jutott.
Az új korszaknak változatlan pilótafelállással, a regnáló bajnokkal, Lando Norrisszal és az egyéni összetett harmadik helyén záró Oscar Piastrival lendül neki az istálló, melyet továbbra is Andrea Stella és Zak Brown irányít. Az wokingi alakulat a dizájnhoz sem nyúlt hozzá jelentős mértékben: a hétfő délutáni eseményen – amelyet az első hivatalos tesztnek otthont adó bahreini pályán rendeztek – narancs és fekete színbe öltözött McLarenről hullt le a lepel. Az istálló névadó szponzora az idei évtől a Mastercard.
A bemutatók sorát az Aston Martin zárja, közép-európai idő szerint 20 órakor lepleződik le, milyen köntöst kap az Adrian Newey által tervezett AMR26-os.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|A Mercedes megújult az új korszakra – képek
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|A Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
|Audi
|Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
|Cadillac
|A Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
|A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
|McLAREN
|–
|–
|Norris
|Piastri
|Norris/Piastri
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|–
|Hamilton/Leclerc
|Leclerc/Hamilton
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|–
–
|Verstappen
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|Russell/Antonelli
|Russell/Antonelli
|–
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|Stroll
|Alonso
|ALPINE
|Colapinto
|–
|Colapinto/Gasly
|–
|Gasly
|HAAS
|Ocon
|–
|Bearman
|–
|Bearman/Ocon
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|–
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|Hülkenberg
|–
|Bortoleto/Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
–
Pérez
Bottas