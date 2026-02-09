Megérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó

A McLaren 1998 után először hódította el az egyéni és a konstruktőri címet egyazon évben, így minden szempontból a csúcson zárta az előző szabálykorszakot. Ugyan 2026 teljesen új éra kezdetét fémjelzi a Formula–1-ben, a csapat mindent megtesz, hogy esélye nyíljon a címvédésre.

Bár a wokingiak nem szerepeltek rosszul a Circuit de Catalunyán lezajlott bejáratáson, nem volt zökkenőmentes a kezdet: az istállót hátráltatták problémák, és saját bevallása szerint egyelőre még nem találta meg tökéletesen az összhangot sem a Mercedes erőforrással. Az akkor még fekete tesztfestésbe burkolózó kocsi 291 kört tett meg, miközben a legszorgalmasabb Mercedes 500 körig jutott.

Az új korszaknak változatlan pilótafelállással, a regnáló bajnokkal, Lando Norrisszal és az egyéni összetett harmadik helyén záró Oscar Piastrival lendül neki az istálló, melyet továbbra is Andrea Stella és Zak Brown irányít. Az wokingi alakulat a dizájnhoz sem nyúlt hozzá jelentős mértékben: a hétfő délutáni eseményen – amelyet az első hivatalos tesztnek otthont adó bahreini pályán rendeztek – narancs és fekete színbe öltözött McLarenről hullt le a lepel. Az istálló névadó szponzora az idei évtől a Mastercard.

Fotó: McLaren

Fotó: McLaren

Fotó: McLaren

Fotó: McLaren

A bemutatók sorát az Aston Martin zárja, közép-európai idő szerint 20 órakor lepleződik le, milyen köntöst kap az Adrian Newey által tervezett AMR26-os.

