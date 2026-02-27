„Újabb kirívó bírói hiba és sokkoló védekezés miatt kiesett a Ludogorec” – bolgár lapszemle

A topsport.bg tudósításában megjegyzi, hogy ugyan a Ludogorec hazai pályán nyert, idegenben nem tudott betalálni. A bolgár portál is elismeri, hogy többnyire a Ferencváros dolgozott ki helyzeteket, Hendrik Bonmannek több védést is be kellett mutatnia. A tudósítás azzal zárul, hogy megemlíti a Cebrail Makreckis és a Kwadwo Duah közti incidenst. Mint ismert, hosszabb videózás után a játékvezető nem ítélt tizenegyeset.

Chris Kavanagh játékvezető került a középpontba a sportal.bg honlapján is. „Vége a Ludogorecnek Európában! Újabb kirívó bírói hiba és sokkoló védekezés miatt kiesett a „sasok” csapata.” A bolgár oldal is megjegyzi, hogy a Ludogorec ismét – az idény során már sokadik alkalommal – tehetetlen volt a Ferencvárossal szemben, „összességében a hazai volt a jobb csapat, és különösen az első félidőben teljesen felülmúlta a sasokat, de sok lehetőséget elhibáztak”. A bolgár csapat vereségét elsősorban a rossz védekezésre vezeti vissza, viszont kiemelik, hogy „magyarok második gólja előtt egy súlyos bírói hiba is közrejátszott. A támadás egy játékosuk egyértelmű kézjátékával kezdődött, aki Vidal veszélyes beadását állította meg.” A sportal.bg megjegyzi, „ez nem az első alkalom, hogy a játékvezető ajándékot ad a magyaroknak a Ludogorec elleni mérkőzéseken. A szezon őszén a Ferencváros ismét komoly támogatást kapott a játékvezetőktől, mivel akkor nem ítéltek meg egyértelmű tizenegyest a bolgár bajnoknak, miután egy kulcsfontosságú pillanatban nyilvánvaló szabálytalanságot követtek el Csocsev ellen.”