Nemzeti Sportrádió

NB I

DVTK–ZTE 0–0 – ÉLŐ, Kisvárda–Paks 2–1

Ülve hagyta állva ellenfeleit Mathieu van der Poel

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.02.28. 17:26
null
Van der Poel megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valter Attila Mathieu van der Poel kerékpár Omloop het Nieuwsblad
Először indult a flandriai kockaköves viadalon a holland kiválóság, aki 16 kilométeres szólóval nyerte meg a versenyt. Valter Attila a 83. helyen zárt.

Két macskaköves emelkedő döntötte el az idei Omloop Nieuwsbladot, a Flandria dimbes-dombos tájain vezető, kockaköves szektorairól nevezetes viadalt. A vége előtt 46 kilométerrel a meredek Molenberg emelkedőjén egy bukásnál hatalmasat mentett Mathieu van der Poel, aki később Florian Vermeersch és Tim van Dijke társaságában felért a nap szökéséből elől maradt négy kerékpárosra. Az esős időben estek-keltek a bringások a nedves útburkolaton, legalább 15 különböző bukás volt, hatványozott figyelmet igényeltek a macskaköves részek.

A versenyből 16 kilométer volt hátra, amikor a Geraardsbergen emelkedőjén Van der Poel úgy érezte, ideje leszakítani ellenfeleit, ki sem állt a nyeregből, úgy hagyta faképnél Vermeerscht és Van Dijkét. A holland kerékpáros előnye csak nőtt, magabiztos győzelmet aratott az első idei országúti versenyén, ráadásul korábban sosem mérette meg magát az Omloopon. Az Alpecin versenyzője egy hónapja még a terepkerékpáros világbajnokságon diadalmaskodott, nagyszerű formáját országúton is tovább viszi. A második helyért már nagyobb csata zajlott, Van Dijke két másodperccel múlta felül belga riválisát.

Valter Attila is először állt rajthoz, többször is feltűnt a főmezőnyben, végül 9:45 perces hátránnyal ért be és a 83. helyen végzett. A Bahrain-Victorious magyar bringása legközelebb jövő szombaton versenyez, a fehér murváiról nevezetes toszkánai Strade Bianchén indul, ahol korábban lett már negyedik és ötödik is.

81. OMLOOP NIEUWSBLAD (Gent–Ninove, 207.2 km)
1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Premier Tech) 4:53:55 óra
2. Tim van Dijke (holland, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 22 másodperc hátrány
3. Florian Vermeersch (belga, UAE) 24 mp h.
…83. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 9:45 perc h.

 

Valter Attila Mathieu van der Poel kerékpár Omloop het Nieuwsblad
Legfrissebb hírek

Wout van Aert kihagyja az Omloopot szombaton, Valter harmadszor a Bahrein színeiben

Kerékpár
2026.02.26. 13:47

Valter és Feldhoffer csapata is indul a Magyar körön

Kerékpár
2026.02.19. 11:33

Kerékpár: Christoph Laporte nyerte meg az andalúziai körverseny első szakaszát

Kerékpár
2026.02.18. 16:09

Hónapokra kidőlt a Valter hétfői versenyén nagyot bukó bringás

Kerékpár
2026.02.17. 10:23

Tim Wellens 54.5 kilométeres szólóval nyert, Valter a 10. a Clásica Jaénen

Kerékpár
2026.02.16. 17:22

Murvás terepen teker Valter Attila

Kerékpár
2026.02.16. 09:59

Versenyen kívüli volt a murciai körverseny második szakasza

Kerékpár
2026.02.14. 15:59

Rövidített és szeles szakaszon mutatkozott be a Bahrain Victoriousben Valter Attila

Kerékpár
2026.02.13. 20:08
Ezek is érdekelhetik