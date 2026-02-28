Ülve hagyta állva ellenfeleit Mathieu van der Poel

Két macskaköves emelkedő döntötte el az idei Omloop Nieuwsbladot, a Flandria dimbes-dombos tájain vezető, kockaköves szektorairól nevezetes viadalt. A vége előtt 46 kilométerrel a meredek Molenberg emelkedőjén egy bukásnál hatalmasat mentett Mathieu van der Poel, aki később Florian Vermeersch és Tim van Dijke társaságában felért a nap szökéséből elől maradt négy kerékpárosra. Az esős időben estek-keltek a bringások a nedves útburkolaton, legalább 15 különböző bukás volt, hatványozott figyelmet igényeltek a macskaköves részek.

A versenyből 16 kilométer volt hátra, amikor a Geraardsbergen emelkedőjén Van der Poel úgy érezte, ideje leszakítani ellenfeleit, ki sem állt a nyeregből, úgy hagyta faképnél Vermeerscht és Van Dijkét. A holland kerékpáros előnye csak nőtt, magabiztos győzelmet aratott az első idei országúti versenyén, ráadásul korábban sosem mérette meg magát az Omloopon. Az Alpecin versenyzője egy hónapja még a terepkerékpáros világbajnokságon diadalmaskodott, nagyszerű formáját országúton is tovább viszi. A második helyért már nagyobb csata zajlott, Van Dijke két másodperccel múlta felül belga riválisát.

Valter Attila is először állt rajthoz, többször is feltűnt a főmezőnyben, végül 9:45 perces hátránnyal ért be és a 83. helyen végzett. A Bahrain-Victorious magyar bringása legközelebb jövő szombaton versenyez, a fehér murváiról nevezetes toszkánai Strade Bianchén indul, ahol korábban lett már negyedik és ötödik is.

81. OMLOOP NIEUWSBLAD (Gent–Ninove, 207.2 km)

1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Premier Tech) 4:53:55 óra

2. Tim van Dijke (holland, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 22 másodperc hátrány

3. Florian Vermeersch (belga, UAE) 24 mp h.

…83. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 9:45 perc h.