Eppel góljával nyert a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA, 22. FORDULÓ

FK Csíkszereda–Botosani 1–0 (1–0)

Csíkszereda, Városi-stadion. 698 néző. Vezeti: Chivulete

Csíkszereda: Pap – Bloj, Kabashi, Csürös, Pászka – Végh, Veres – Anderson Ceará (Dusinszki, 75.), Bödő (Bota, 75.), Szalay (Jebari, 83.) – Eppel.

Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Deáky, Bettini, Gustavo Cabral, Trif, Celic, Bota, Brügger, Dusinszki, Tóth-Pál, Jebari, Noveli.

Botosani: Anesztisz – Pavlovic (Panoiu, 90.), Diaw (Aldair, 71.), Miron, Cret – Papa (David, 46.), Petro – Mailat (E. López, 71.), Ongenda, Mitrov (Bodisteanu, 46.) – Dumiter.

Vezetőedző: Leo Grozavu

Kispadon: Kukic, Suta, David, Munoz, Aldair, Bordeianu, Stefan, A. D. Dumitru, Panoiu, A. M. Dumitru, Bodisteanu, Enzo Lopez

Gólszerző: Eppel (45.)

Az FK öt új igazolása közül csak a svájci-koszovói védő, Arian Kabashi kezdett az év első mérkőzésén, az anyaországi játékosok közül pedig Pászka Lóránd, Végh Bence, Szalay Szabolcs és Eppel Márton kezdőként, Dusinszki Szabolcs pedig csereként játszott a hómentes, de kőkeményre fagyott pályán. A hőmérők –5 fokot mutattak, ami az előző éjszakai –20-hoz képest kifejezetten kellemesnek számít Csíkszeredában.

A mostoha körülmények ellenére a két csapat jó iramú küzdelmet vívott, az első félidőben a Botosani mezőnyfölénye ellenére egyenlő arányban jöttek a helyzetek. A vendégektől Sebastian Mailat kétszer sem tudott túljárni Pap Eduard eszén, a túloldalon Janisz Anesztisz kapusbravúrjai akadályozták meg Szalay Szabolcsot a gólszerzésben, majd a magyar szélső hajszállal lőtt mellé. A vendégek legnagyobb lehetőségénél a gólvonalon álló Veres Szilárd mentette kapufára Hervin Ongenda közeli lövését, a félidő legvégén viszont Eppel 16 méteres kapáslövése a lábak sűrűjében utat talált a bal kapufáig, onnan pedig a hálóba pattant.

Szünet után az FK sokkal jobban állta a vendégek rohamait, miközben Eppel két nagy lehetőséget is elszalasztott az előny növelésére. A Botosani csupán pontrúgások után veszélyeztetett, de Charles Petro közeli fejesénél Pap ismét hatalmasat védett, Enzo López bólintása után pedig a labda kívülről súrolta a csíki kapufát. A hajrában a csíkiak már csupán a tizenhatosuk védelmére koncentráltak, Pap megfogta Stefan Panoiu lövését is, Ongenda szabadrúgása pedig fölé ment, így a Csíkszereda bravúros győzelemmel kezdte az évet, de így is maradt a 14. helyen.