Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: Schäfer András csapata pontot szerzett Stuttgartban

2026.01.18. 17:28
Schäfer András (jobbra) nem volt irigylésre méltó helyzetben a Maximilian Mittelstädttal vívott párharc során sem (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Schäfer András VfB Stuttgart Bundesliga
1-1-es döntetlent harcolt ki Schäfer András csapata, az Union Berlin a VfB Stuttgart otthonában a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójának vasárnapi játéknapján. Mindkét csapat öt forduló óta veretlen.

Az Augsburg elleni 1–1-es döntetlen után vasárnap délután ismét az Union Berlin kezdőcsapatában kapott helyet Schäfer András. A magyar válogatott középpályás ebben az idényben hetedik alkalommal került be a kezdő tizenegybe a Bundesligában, ugyanakkor bizonyára ő is tisztában volt azzal, hogy nem lesz egyszerű az élmezőnyhöz tartozó Stuttgart elleni idegenbeli találkozó. Az első félidőben valóban a hazaiak játszottak jobban és aktívabban, más kérdés, hogy a legnagyobb helyzet az Union előtt adódott – Andrej Ilics a kapufát találta el.

A második játékrész elején, remek összjáték végén Schäfer András próbálkozott, de blokkolták a lövését. Nem sokkal később megszerezte a vezetést a Stuttgart: Ramon Hendriks passzolt Chris Führichnek, aki megtolta kicsit a labdát, és tizenhat méterről a bal alsó sarokba lőtt. A magyar válogatott középpályás ezúttal is sokat futott, próbálkozott, de most sem játszotta végig a mérkőzést. Az Augsburg ellen 64 percet kapott, ezúttal a 75. percben cserélték le, ugyanakkor talán nem túlzás azt állítani, hogy ismét alapemberré vált az Union Berlinben.

A 80.percben majdnem eldőlt a mérkőzés, de Angelo Stiller nagy helyzetben a kapu fölé lőtt. Majd akárcsak az Augsburg ellen, ezúttal is a hajrában egyenlítettek a berliniek, mégpedig egy hatalmas góllal: Stanley Nsoki az alapvonaltól passzolta vissza a labdát a pár perccel korábban éppen Schäfert váltó Dzsong Vu Jongnak, aki tizenegy méterről a kapu jobb oldalába bombázott. A dél-koreai középpályás korábban éppen a Stuttgart futballistája volt, így érthető módon nem ünnepelte meg látványosan a gólját. Pár perccel később majdnem duplázni tudott, de Alexander Nübel védett. A végén tehát még a győzelem megszerzésére is volt esélye az Union Berlinnek, de a vendégek összességében elégedettek lehetnek a döntetlennel.

Az Union Berlin sorozatban a harmadik mérkőzésén ikszelt, immár öt forduló óta veretlen a Bundesligában, és egyelőre stabilan a felsőház tagja. A következő játéknapon a második helyen álló Borussia Dortmund látogat a fővárosba, vagyis nem ígérkezik könnyűnek a folytatás sem. 

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Union Berlin 1–1 (Führich 59., ill. Dzsong Vu Jong 83.)
Később
17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombaton játszották
Borussia Dortmund–St. Pauli 3–2 (Brandt 45+1., Adeyemi 54., Can 90+5. – 11-esből, ill. Sands 62., Jones 72.)
1. FC Köln–Mainz 2–1 (Ache 57., 85., ill. Bell 29.)
Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach 0–0
Hoffenheim–Bayer Leverkusen 1–0 (Burger 9.)
Wolfsburg–Heidenheim 1–1 (Jenz 80., ill. Beck 45+1.)
RB Leipzig–Bayern München 1–5 (Romulo Cardoso 20., ill. Gnabry 50., Kane 67., Tah 82., Pavlovic 85., Olise 88.)
Pénteken játszották
Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (Njinmah 29., Stage 78., J. Milosevics 81., ill. Kalimuendo 1., N. Collins 56., Knauff 90+4.)

  1. Bayern München

18

16

2

71–14

+57 

50 

  2. Borussia Dortmund

18

11

6

1

35–17

+18 

39 

  3. Hoffenheim

17

10

3

4

35–21

+14 

33 

  4. Stuttgart

18

10

3

5

33–26

+7 

33 

  5. RB Leipzig

17

10

2

5

33–24

+9 

32 

  6. Bayer Leverkusen

17

9

2

6

34–25

+9 

29 

  7. Eintracht Frankfurt

18

7

6

5

38–39

–1 

27 

  8. Union Berlin

18

6

6

6

24–27

–3 

24 

  9. Freiburg

17

6

5

6

27–29

–2 

23 

10. 1. FC Köln

18

5

5

8

27–30

–3 

20 

11. Mönchengladbach

18

5

5

8

23–29

–6 

20 

12. Wolfsburg

18

5

4

9

27–38

–11 

19 

13. Werder Bremen

17

4

6

7

21–34

–13 

18 

14. Hamburg

17

4

5

8

17–27

–10 

17 

15. Augsburg

17

4

3

10

18–33

–15 

15 

16. Heidenheim

18

3

4

11

17–39

–22 

13 

17. Mainz

18

2

6

10

18–31

–13 

12 

18. St. Pauli

17

3

3

11

16–31

–15 

12 

 

 

