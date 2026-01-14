Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás jól játszott, de kiesett az AEK a Görög Kupából

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
Vágólapra másolva!
2026.01.14. 18:04
null
Varga Barnabás csapata búcsúzott a Görög Kupa küzdelmeitől (Fotó: AEK Athén, archív)
Címkék
Görög Kupa Varga Barnabás AEK Athén OFI Kréta
Végig fölényben futballozott, és több helyzete volt az AEK-nek az OFI-nál, a vendégek viszont jelentős számú lehetőségükből kihasználtak egyet, és kiejtették a jóval esélyesebb athénieket.

Kettőből semmi. Már ami Varga Barnabás kezdőcsapatban lejátszott mérkőzéseit illeti. Az AEK szerda délután a krétai OFI-t fogadta hazai pályán a Görög Kupa negyeddöntőjében – az alapszakasz első négy helyén végző athéniaknak nem kellett a rájátszáskörben játszaniuk, a tavalyi ezüstérmes krétaiak az Aszterasz ellen jutottak be a legjobb nyolc közé. Marko Nikolics ezúttal is Luka Jovicsnak szavazott bizalmat elöl, pedig talán a kupacsata jó alkalmat biztosított volna a szerb edzőnek, hogy a kezdő sípszótól a pályára küldje a magyar csatárt. Az első félidőt keretbe foglalták a kapufák, a harmadik percben a vendégek, a 43. percben pedig a hazaiak Jovics révén találták el. A mérkőzés kifejezetten lüktetően zajlott, a középpályán történő adogatás helyett gyakran kaputól kapuig rohantak a csapatok, az athéniek fölényben játszottak, a lefújásig megszerezhették volna a vezetést számos helyzetük valamelyikéből.

A 27. percben viszonylag sokáig a kispadon ülő Varga merengő tekintetét mutatta a közvetítés, és a görög szavak közül tisztán kihallatszott a játékos neve. Az 57. percben jött el az ő ideje, Niclas Eliasson helyett lépett pályára, és nagy taps fogadta az OPAP Arénában. Egy perc sem kellett Vargának, máris nagy helyzetben tudta megjátszani Dimitrisz Kaloszkamisz, becsúszva igyekezett elérni a labdát, de milliméterekkel lemaradt róla, így a kifutó kapus megszerezte. A Vargával egyszerre pályára lépő Razvan Marin a 65. percben jó 25 méterről lőtt ballal, hatalmas erővel találta el a bal kapufa és a léc találkozását. Varga Barnabás a 68. percben kis híján gólpasszt adott, nagyszerűen fedezte a labdát, az alapvonal felé fordulva centerezett, de ott védő és csatár sem maradt talpon, a labda pedig csak a kapu felé csordogált. A magyar csatár tizenegyest reklamált, ám szó sem volt szabálytalanságról. A 74. percben a félpályánál hozta magát megjátszható helyzetbe, szépen le is fordult a védőjéről, aki lerántotta, ezért sárgát is kapott.

Továbbra is kaputól kapuig rohantak a csapatok, mígnem a 80. percben az OFI egy kontratámadását gólra váltotta. Marko Nikolics gyorsan becserélte Európa-bajnok középpályását, Joao Mariót, hogy a csapat valahogy elkerülje a kiesést. Varga Barnabás a 86. percben ügyes csellel került lövőhelyzetbe 16 méterre, szembe a kaputól, de elcsúszott a kitámasztásnál. Beszorult az OFI, nagy nyomás alá helyezte az AEK, a hatperces hosszabbításra is óriási izgalmakat tartogatott a mérkőzés, az utolsó percben újabb kontrából akár a második gólt is megszerezhette volna a krétai együttes, aztán még két játékosát kiállították, ám maradt a 0–1. Varga Barnabás jó játékának örülhetünk, azonban debütálásakor a csapata döntetlent játszott a bajnokságban, második meccsén pedig kiesett a kupából.

GÖRÖG KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
AEK Athén–OFI Kréta 0–1 (Salcedo 80.)
Kiállítva: Lambaropuluszm (90+8., OFI), Nuss (90+9., OFI)

 

Görög Kupa Varga Barnabás AEK Athén OFI Kréta
Legfrissebb hírek

Az osztrák ötödosztálytól Athénig – Thury Gábor publicisztikája

Minden más foci
19 órája

Varga Barnabás jól érezte magát a pályán az első AEK-meccsén

Légiósok
Tegnap, 10:35

Döntetlennel záruló meccsen debütált Varga Barnabás az AEK Athénban

Légiósok
2026.01.11. 20:47

Varga Barnabás az AEK tulajdonosáról: Szenvedélyes, mindenképp engem akart

Légiósok
2026.01.10. 10:52

Paunoch Péter: Nemcsak egy csatárt szerettek volna igazolni, Varga Barnabást akarták szerződtetni

Légiósok
2026.01.08. 20:29

Németh Krisztián: Varga Barnabáshoz illik a görög liga

Légiósok
2026.01.08. 10:07

Szalai Attila: Bízunk Marco Rossiban!; Varga Barnabás vasárnap már játszhat az AEK-ban

E-újság
2026.01.07. 23:50

Dupla Tízes: lesz Varga Barnabásnál is nagyobb dobás a hazai piacon? Téli transzferszemle

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 19:32
Ezek is érdekelhetik