Varga Barnabás jól játszott, de kiesett az AEK a Görög Kupából

Kettőből semmi. Már ami Varga Barnabás kezdőcsapatban lejátszott mérkőzéseit illeti. Az AEK szerda délután a krétai OFI-t fogadta hazai pályán a Görög Kupa negyeddöntőjében – az alapszakasz első négy helyén végző athéniaknak nem kellett a rájátszáskörben játszaniuk, a tavalyi ezüstérmes krétaiak az Aszterasz ellen jutottak be a legjobb nyolc közé. Marko Nikolics ezúttal is Luka Jovicsnak szavazott bizalmat elöl, pedig talán a kupacsata jó alkalmat biztosított volna a szerb edzőnek, hogy a kezdő sípszótól a pályára küldje a magyar csatárt. Az első félidőt keretbe foglalták a kapufák, a harmadik percben a vendégek, a 43. percben pedig a hazaiak Jovics révén találták el. A mérkőzés kifejezetten lüktetően zajlott, a középpályán történő adogatás helyett gyakran kaputól kapuig rohantak a csapatok, az athéniek fölényben játszottak, a lefújásig megszerezhették volna a vezetést számos helyzetük valamelyikéből.

A 27. percben viszonylag sokáig a kispadon ülő Varga merengő tekintetét mutatta a közvetítés, és a görög szavak közül tisztán kihallatszott a játékos neve. Az 57. percben jött el az ő ideje, Niclas Eliasson helyett lépett pályára, és nagy taps fogadta az OPAP Arénában. Egy perc sem kellett Vargának, máris nagy helyzetben tudta megjátszani Dimitrisz Kaloszkamisz, becsúszva igyekezett elérni a labdát, de milliméterekkel lemaradt róla, így a kifutó kapus megszerezte. A Vargával egyszerre pályára lépő Razvan Marin a 65. percben jó 25 méterről lőtt ballal, hatalmas erővel találta el a bal kapufa és a léc találkozását. Varga Barnabás a 68. percben kis híján gólpasszt adott, nagyszerűen fedezte a labdát, az alapvonal felé fordulva centerezett, de ott védő és csatár sem maradt talpon, a labda pedig csak a kapu felé csordogált. A magyar csatár tizenegyest reklamált, ám szó sem volt szabálytalanságról. A 74. percben a félpályánál hozta magát megjátszható helyzetbe, szépen le is fordult a védőjéről, aki lerántotta, ezért sárgát is kapott.

Továbbra is kaputól kapuig rohantak a csapatok, mígnem a 80. percben az OFI egy kontratámadását gólra váltotta. Marko Nikolics gyorsan becserélte Európa-bajnok középpályását, Joao Mariót, hogy a csapat valahogy elkerülje a kiesést. Varga Barnabás a 86. percben ügyes csellel került lövőhelyzetbe 16 méterre, szembe a kaputól, de elcsúszott a kitámasztásnál. Beszorult az OFI, nagy nyomás alá helyezte az AEK, a hatperces hosszabbításra is óriási izgalmakat tartogatott a mérkőzés, az utolsó percben újabb kontrából akár a második gólt is megszerezhette volna a krétai együttes, aztán még két játékosát kiállították, ám maradt a 0–1. Varga Barnabás jó játékának örülhetünk, azonban debütálásakor a csapata döntetlent játszott a bajnokságban, második meccsén pedig kiesett a kupából.

GÖRÖG KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

AEK Athén–OFI Kréta 0–1 (Salcedo 80.)

Kiállítva: Lambaropuluszm (90+8., OFI), Nuss (90+9., OFI)