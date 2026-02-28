Nemzeti Sportrádió

DVTK–ZTE 0–0 – ÉLŐ, Kisvárda–Paks 2–1

Liga 2: Bölöni László végezte el a kezdőrúgást Marosvásárhelyen – videó

2026.02.28. 16:42
Liga 2 Marosvásárhely Bölöni László
Rangos díszvendége volt az ASA Marosvásárhely idei első hazai bajnoki mérkőzésének: az erdélyi város történetének leghíresebb labdarúgója, Bölöni László végezte el a szimbolikus kezdőrúgást a Metalul Buzau elleni másodosztályú találkozón.

Ez az ASA ugyan jogilag már nem az az ASA, a román hadsereg egykori csapata, amelyben a 102-szeres válogatott Bölöni is játszott 1970 és 1984 között, 406 első osztályú mérkőzésen 64 gólt szerezve – a jelenlegi klub tavaly nyáron, a nyárádtői Unirea átvételével szerzett indulási jogot a Liga 2-ben. Viszont azóta látványosan megerősítve versenyben van a feljutásért, amely ha összejön, kilencéves szünet után eredményezheti az élvonalba jutást a Marosvásárhelynek. A két magyar játékost, Demeter Zsombort és Major Sámuelt is foglalkoztató ASA ehhez szombaton a Metalul Buzau legyőzésével tett egy újabb lépést, bár most ezen a meccsen egyikük sem lépett pályára.

Mint már megírtuk, szintén szombaton a Sepsi OSK szezonbeli legnagyobb különbségű győzelmével biztosította be helyét a felsőházi rájátszásban, Vida Kristopher csapata, a Szatmárnémeti Olimpia a 96. percben engedte ki kezéből a győzelmet a bennmaradásért zajló harcban közvetlen riválisnak számító Tunari ellen.    

5 órája

Öt góllal lőtte be magát a felsőházba a Sepsi OSK

A sepsiszentgyörgyiek két fordulóval az alapszakasz vége előtt a CSM Resita elleni győzelemmel biztossá tették helyüket a román másodosztály felsőházi rájátszásában.

 

LIGA 2, 19. FORDULÓ
Sepsi OSK–CSM Resita 5–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott
Szatmárnémeti CSM Olimpia–CS Tunari 1–1
Olimpia: Vida Krisztopher kezdőként 57 percet játszott
ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau 1–0
ASA: Demeter Zsombor tartalék volt, nem állt be; Major Sámuelt nem nevezték a mérkőzésre
Az állás: 1. Corvinul 47 pont, 2. Sepsi OSK 42, 3. Voluntari 39, …, 5. Marosvásárhely 36, …21. Szatmárnémeti 11

 

