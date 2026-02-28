Liga 2: Bölöni László végezte el a kezdőrúgást Marosvásárhelyen – videó

Ez az ASA ugyan jogilag már nem az az ASA, a román hadsereg egykori csapata, amelyben a 102-szeres válogatott Bölöni is játszott 1970 és 1984 között, 406 első osztályú mérkőzésen 64 gólt szerezve – a jelenlegi klub tavaly nyáron, a nyárádtői Unirea átvételével szerzett indulási jogot a Liga 2-ben. Viszont azóta látványosan megerősítve versenyben van a feljutásért, amely ha összejön, kilencéves szünet után eredményezheti az élvonalba jutást a Marosvásárhelynek. A két magyar játékost, Demeter Zsombort és Major Sámuelt is foglalkoztató ASA ehhez szombaton a Metalul Buzau legyőzésével tett egy újabb lépést, bár most ezen a meccsen egyikük sem lépett pályára.

Mint már megírtuk, szintén szombaton a Sepsi OSK szezonbeli legnagyobb különbségű győzelmével biztosította be helyét a felsőházi rájátszásban, Vida Kristopher csapata, a Szatmárnémeti Olimpia a 96. percben engedte ki kezéből a győzelmet a bennmaradásért zajló harcban közvetlen riválisnak számító Tunari ellen.