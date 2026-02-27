Nemzeti Sportrádió

BL-sorsolás: Sallaiék a Liverpoollal kerültek össze, a Real Madrid ismét összecsap a Manchester Cityvel

2026.02.27. 12:19
Út Budapestre – a teljes ágrajz a budapesti döntőig (Fotó: UEFA)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában péntek délben kisorsolták a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párosításait. A Galatasaray a Liverpoollal találkozik, így először játszhat három magyar játékos kieséses BL-meccsen. A címvédő PSG a Chelsea-vel, a Real Madrid a Manchester Cityvel, míg a Barcelona a Newcastle-lal találkozik.

Először az alapszakasz első nyolc helyezettje, az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham, az FC Barcelona, a Chelsea, a Sporting CP és a Manchester City tette biztossá helyét a nyolcaddöntőben, hozzájuk további nyolc együttes a rájátszásból csatlakozott: Newcastle, PSG, Bodö/Glimt, Real Madrid, Atlético Madrid, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Atalanta. Nyolc ország maradt versenyben – a 16 csapatból hat angol.

A nyoni sorsoláson az alapszakaszban a legjobb nyolc között végző együtteseket a rájátszásból továbbjutó csapatokkal sorsolták össze, minden egyes kiemelt csapat két ellenfél közül kaphatott ellenfelet, így eldőlt, hogy Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpoollal került össze. Először játszhat három magyar játékos kieséses BL-meccsen. A két együttes az alapszakaszban is találkozott, Törökországban a Galatasaray 1–0-ra nyert.

A címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-vel került össze, a rekordbajnok Real Madrid pedig a Manchester Cityvel mérkőzik meg. A két csapat 2022 óta minden évben összekerül a Bajnokok Ligájában, ebben az idényben már az alapszakaszban is találkoztak, akkor 2–1-es győzelemmel az angolok elhozták a három pontot Madridból.

Az alapszakaszt megnyerő Arsenal a Leverkusent, a második Bayern München pedig az Atalantát kapta. Két spanyol–angol találkozót is rendeznek: a Tottenham az Atlético Madriddal, a Newcastle a Barcelonával került össze, míg az előző döntős Intert búcsúztató Bodö/Glimt a Sportinggal találkozik. A párharcok mellett véglegessé vált a budapesti döntőig vezető ágrajz is.

A párharcok első mérkőzéseit március 10–11-én, a visszavágókat 17–18-án rendezik, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én tartják, az elődöntőkre pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

A BAJNOKOK LIGÁJA NYOLCADDÖNTŐS PÁROSÍTÁSAI
Arsenal (angol)–Leverkusen (német)
Bayern München (német)–Atalanta (olasz)
Liverpool (angol)–Galatasaray (török)
Tottenham (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 
FC Barcelona (spanyol)–Newcastle (angol) 
Chelsea (angol)–PSG (francia)
Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég)
Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)
* Az elsőként feltüntetett csapat kezdi idegenben a párharcot

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ
Liverpool (angol)/Galatasaray (török)–Chelsea (angol)/PSG (francia)
Bayern München (német)/Atalanta (olasz)–Manchester City (angol)/Real Madrid (spanyol)
Tottenham (angol)/Atlético Madrid (spanyol)–FC Barcelona (spanyol)/Newcastle (angol)
Arsenal (angol)/Leverkusen (német)–Sporting CP (portugál)/Bodö/Glimt (norvég)
* Az elsőként feltüntetett párosítás győztese kezdi idegenben a párharcot.

ÚT A BUDAPESTI DÖNTŐIG

 

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

Nyolcaddöntő

február 27.

március 10–11., 17–18.

Negyeddöntő

február 27.

április 7–8., 14–15.

Elődöntő

február 27.

április 28–29., május 5–6.

Döntő

 

május 30., Budapest, Puskás Aréna


 

 

